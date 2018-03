“After” bientôt au cinéma : succès littéraire ou phénomène de société ?

La saga érotique a le vent en poupe. Après « Cinquantes nuances de Grey », c’est « After », fanfiction érotico-naïve et succès retentissant sur Wattpad, qui va se retrouver sur grand écran. La préparation du film, dont la sortie est prévue pour février 2019, fait des émules parmi les fans, qui se déchirent sur le choix des acteurs.





Anna Todd





Mais qu’est-ce qui fait le succès de ces romans rédigés sur smartphone entre deux activités du quotidien ?



Un réseau social d’auteurs-lecteurs

Wattpad, c’est cette plateforme ou les utilisateurs publient leurs créations rédactionnelles et se nourrissent des commentaires de leurs lecteurs pour façonner la suite de leur histoire. Ces fictions sont plus souvent rédigées sur un clavier de smartphone que sur un clavier d’ordinateur, entre deux rendez-vous, pendant un trajet en bus ou dans la salle d’attente du médecin. Publiées sous forme de roman-feuilleton au rythme d’un bref chapitre par jour ou par semaine, certaines d’entre elles rencontrent un public enthousiaste et font le buzz.



After, le succès d’une jeune Américaine désœuvrée

On doit ce succès érotico-romantique à Anna Todd, une jeune texane de 25 ans. Mariée à 18 ans à un militaire, la jeune femme trompe d’abord son ennui en tant que lectrice et devient une fidèle abonnée de Wattpad, où elle dévore les fanfictions créées autour des membres de One Direction, boys band américain à succès. Inspirée par ses lectures, elle finit par se lancer et crée un personnage masculin basé sur Harry Styles, le leader du groupe, qui devient un bad boy tatoué et piercé répondant au nom d’Hardin Scott.



Depuis, After a été téléchargé un milliard de fois, le premier tome a été publié en 2014, la Paramount s’est offert les droits et la sortie cinéma a été annoncée pour février 2019 par l’Anna Todd elle-même sur Twitter. Qu’on ne s’y trompe pas, si le roman coûte moins cher que le prix de l’esta, c’est bien parce que l’histoire ne vous emmène pas très loin.

Un succès plus inattendu que l’intrigue

Après lecture de certains passages, on peut rapidement conclure que le caractère novateur du roman réside essentiellement dans le mode de publication : un format numérique et de courts chapitres publiés quotidiennement, accessibles gratuitement et facilement sur smartphone pour une lecture rapide.



Au niveau du contenu, c’est l’éternelle romance chaotique et pas si inattendue entre une jeune femme prude qui perd tout contrôle dans une passion inexpliquée, et un vilain garçon irrésistiblement attiré par cette pucelle volcanique.

Entre initiation et manipulation, leur relation est ponctuée de scènes de sexe torrides où l’on nous montre encore et toujours une femme indécise et soumise face à un homme irrésistible et sans scrupules. Une histoire sans surprise racontée à grand renfort de clichés, qui nourrit celui de la femme fragile et faible et de l’homme sans foi ni loi pour qui la femme n’est qu’un objet à posséder.