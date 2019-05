Agatha Christie archéologue, invitée au musée du Louvre pour un week-end

Agatha Christie, janvier 1922 © The Christie Archive Trust Agatha Christie, janvier 1922 © The Christie Archive Trust

Elle partagera dès lors son temps entre l’écriture et les chantiers du fouilles, qui inspireront plusieurs de ses romans dont Meurtre en Mésopotamie, Le Crime de l’Orient-Express ou Rendez-vous à Bagdad. Ce week-end vous fera découvrir, à travers cet aspect méconnu d’Agatha Christie, la vie d’archéologue dans les années 1930, avec un spectacle, des visites guidées ou contées, une conférence filmée et une projection.

Agatha Christie est célèbre dans le monde entier pour avoir écrit plus de soixante romans policiers traduits en cent langues, pour la plupart adaptés au cinéma et à la télévision. On connaît moins la place qu’a tenue dans sa vie l’archéologie. En 1930, alors âgée de quarante ans, elle se rendit à Ur où elle fait la connaissance d’un archéologue de vingt-six ans, Max Mallowan, qu’elle épouse peu après.Parmi les visites contées, une particulièrement remarquable, autour de Gilgamesh et Telipinu, pour plonger dans « les royaumes oubliés », indique le musée. Le cycle tournera autour des civilisations de Mésopotamie, passant de l’Empire hittite aux Araméens. Les différentes interventions sont payantes, à partir de 8 € pour les conférences filmées.Il est possible d’embarquer le mini-site de présentation sous la forme de capsule, directement dans un autre site, mais un problème de sécurité empêche son affichage. On pourra donc retrouver les informations à cette adresse