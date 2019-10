Agatha Christie va encore frapper sur les écrans de la BBC, avec Hugh Laurie

Hercule Poirot et Miss Marple, personnages d'Agatha Christie Par Marie-Ange Rousseau, du CESAN (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



C’est le site Variety qui délivre l'info : l’acteur britannique et auteur de plusieurs projets artistiques à son actif, Hugh Laurie, serait en train de travailler sur un scénario inspiré de l’œuvre prolifique d’Agatha Christie.



Bien que le titre de l’œuvre en question reste pour l’instant un mystère, l’adaptation devrait quant à elle voir le jour sur les ondes de la BBC. Elle serait produite par la société Mammouth Screens, déjà connue pour avoir produit des séries tout droit inspirées de l’univers de la reine des livres de crime du XXe siècle.



Les séries connurent un certain succès en Angleterre, et Amazon eut tôt fait de s’octroyer les droits de diffusion pour le sol américain. La dernière en date est l’adaptation de The Pale Horse par Sarah Phelps. Le travail de la scénariste britannique avait notamment été consacré en novembre 2018 en figurant parmi les nominés des BAFTA Awards pour une première adaptation de l’œuvre de Christie, And Then There Were None (traduit en français sous le titre Dix petits nègres).



Si Hugh Laurie planche pour l’instant sur le scénario, il se pourrait qu’il apparasse aussi à l’écran. Mais rien, à ce stade, n’a encore été confirmé.



Reste que voir l’auteur américain incarner une figure de l’univers d’Agatha Christie ne relèverait pas d’une totale incongruité. Car avant que d’être connu sous les traits du caustique Dr House, ses débuts à la télévision sont en effet marqués par des apparitions dans des séries policières.



Ainsi dans les années 90 incarnait-il le personnage de Bertram « Bertie » Wooster dans la célèbre série télévisée britannique Jeeves et Woosters, créée par Clive Exton d’après les personnages de Pelham Grenville Wodehouse. Il a également joué dans le film Spice World, dans lequel il incarnait la figure parodique d’un des personnages célèbres de Christie, Hercule Poirot.



Preuve, s’il en devait, que la romancière n’a pas fini d’inspirer les créateurs de l’audiovisuel d’aujourd’hui. Si en France nous connaissons la série Les petits meurtres d’Agatha Christie, diffusée sur France 2, la société de production de l’Australienne Bruna Papandrea, Made Up Stories, annonçait récemment avoir signé un contrat avec la société Agatha Christie Ltd., détentrice des droits d’auteurs de l’écrivain, pour adapter la célèbre série de romans de Miss Marple.



Via Variety.