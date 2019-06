Agatha Raisin fait son grand retour sur France 3 dès le 23 juin

Agatha Raisin revient à Carsely après un voyage désastreux à Chypre, bronzée, mais sans son ex-fiancé James. Gemma, sa femme de ménage et amie, et Roy, son ancien associé, la soutiennent psychologiquement. Ils décident de former « le Club des cœurs solitaires ». Agatha ne résiste pas au charme du coiffeur Jonny Shawpart, mais elle découvre qu’il fait du chantage à un certain nombre de femmes dans le village. Elle se retrouve mêlée à un meurtre…

Agatha prétexte vouloir écrire un roman policier et part seule pour le village de Fryfam. Elle veut surtout éviter de revoir James ! Elle est rapidement distraite par des lumières étranges au fond du jardin, et s’empresse d’en parler aux habitués locaux qui sont convaincus qu’il y a des fées dans le village. Lucy Trumpington, jeune mariée engage Agatha pour filer son mari Tolly, qu’elle soupçonne d’avoir une liaison. Mais Tolly va être retrouvé mort… Et la suite sera dramatique.

Agatha Raisin (Ashley Jensen), héroïne bien connue des romans de M. C. Beaton, revient dans une seconde saison au ton résolument léger. Cette quadragénaire n’a pas froid aux yeux et sa forte personnalité la rend à la fois exaspérante et attendrissante.« Entre Agatha Christie et l’inspecteur Barnaby, des suspenses incisifs, humoristiques, intelligents et suprêmement distrayants… L’Agatha Raisin de M. C. Beaton est un véritable trésor national », remarque même The Times à propos de la série et des livres de l'autrice. Le dernier tome disponible en France est le seizième de la série, Jamais deux sans trois, traduit par Béatrice Taupeau.Le premier épisode, Le Magicien des ciseaux, sera diffusé le 23 juin prochain :Le second, Les Fées de Fryfam, sera diffusé une semaine plus tard, le 30 juin :