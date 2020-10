Agnès Hostache, Révélation BD ADAGP/Quai des Bulles 2020

Shimura-san vit seul dans une maison silencieuse qui fait face aux chantiers navals de Nagasaki. Cet homme ordinaire rejoint chaque matin la station météorologique de la ville en maudissant le chant des cigales, déjeune seul et rentre tôt dans une retraite qui n’a pas d’odeur, sauf celle de l’ordre et de la mesure. Depuis quelque temps déjà, il répertorie scrupuleusement les niveaux et les quantités de nourriture stockée dans chaque placard de sa cuisine. Car dans ce monde contre lequel l’imprévu ne pouvait rien, un bouleversement s’est produit. L’histoire délicate et touchante d’Éric Faye, publiée aux Éditions Stock et chez J’ai lu, dialogue avec les peintures feutrées et sensibles d’Agnès Hostache pour un roman graphique tout en subtilité.

À l'issue d'une présélection de 10 albums, un jury de professionnels coprésidé par l'artiste Jean-Michel Alberola et Sylvie Debré-Huerre (ayant-droit d'Olivier Debré) et composé de Vincent Brunner (journaliste), d'Aniss El Hamouri (lauréat de la Révélation BD 2018), de Chloé Cruchaudet (auteur), d'Éric Feres (lauréat de la Révélation BD 2019) et de Pierre Lungheretti (directeur de la Cité de la BD) a distingué Agnès Hostache pour son album Nagasaki (Le Lézard noir).Le résumé de l'éditeur pour Nagasaki :« Agnès Hostache s'approprie ici un récit littéraire, celui d'Eric Faye, et emporte son lecteur dans une adaptation graphique singulière qui se libère des codes traditionnels de la BD. Son interprétation à l'esthétique singulière grâce à une subtile peinture nous plonge dans le Japon, au cœur de deux intériorités. C'est un magnifique premier album ! », indique le jury.Le jury a également remis une mention spéciale à Mikaël Ross pour son album Apprendre à tomber, paru aux éditions Sarbacane (septembre 2019). Cet auteur a créé, dans le cadre d'un travail de commande, « une bande dessinée personnelle et juste appuyée par une force d'écriture certaine et un grand sens du dialogue ».Agnès Hostache reçoit une dotation de l'ADAGP de 5000 €. Son travail sera également présenté sur les cimaises de l'ADAGP en 2021. Les deux lauréats bénéficieront d'un portrait filmé et diffusé sur le site d'Arte.En 2019, Éric Feres avait été salué pour la bande dessinée Sabre , publiée par les éditions Dargaud.