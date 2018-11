Agnès Verdier-Molinié, Prix de littérature politique Edgar Faure 2018

Agnès Verdier-Molinié a reçu le Prix de littérature politique Edgar Faure 2018 pour son livre En marche vers l'immobilisme, publié par les éditions Albin Michel, a annoncé l'association Edgar Faure dans un communiqué. Créé en 2007, le Prix de littérature politique Edgar Faure a récompensé d'autres ouvrages.

Tout devait changer : allègement des normes, baisse des dépenses et des impôts... Mais, dix-huit mois plus tard, la réalité est bien différente. Le décalage, pour ne pas dire le fossé, se creuse tous les jours. Certaines grandes réformes (prélèvement à la source, taxe d'habitation...) paraissent d'ores et déjà aussi ambitieuses qu'inutiles. D'autres, nécessaires (baisse des effectifs publics, réforme des retraites, réduction de la dépense sociale...), patinent dangereusement. Au-delà des mots rassurants, c'est bien un choc de complexité auquel sont confrontés les Français : multiplication des contraintes administratives et fiscales, organisation kafkaïenne des territoires... Où est la simplification sans cesse annoncée ? Cet ouvrage dresse, à travers de nombreux exemples souvent ubuesques, le tableau de l'ancien monde qui refuse de disparaître. L'heure tourne et malgré quelques mesures ponctuelles pertinentes, la grande transformation annoncée se fait attendre.

Le Prix « Le Regard d'Edgar » 2018 Le Prix Regard d'Edgar a été attribué à Marion Leboyer et Pierre-Michel Llorca pour l'ouvrage Psychiatrie : L'État d'urgence paru aux Éditions l’Observatoire.



Les troubles psychiatriques concernent 12 millions de Français chaque année. Il suffit d'égrener le nom des pathologies concernées : dépressions, troubles bipolaires, autisme, schizophrénie, pour prendre conscience qu'elles nous concernent tous, de près ou de loin. Or, face à ces drames humains, un silence assourdissant persiste, qui dit beaucoup de la perception de la psychiatrie dans notre pays. Celle-ci se situe aux confluents de la méconnaissance, des amalgames, des préjugés, du déni, de la honte. Nous avons ausculté l'organisation des soins en psychiatrie qui, en cinquante ans, est passée d'un idéal d'égalité, sur l'ensemble du territoire, à un dédale dans lequel plus personne ne se retrouve, même les acteurs les plus impliqués.

Le Prix de l'Œuvre Engagée 2018 a été attribué à Maël de Calan pour La tentation populiste aux Éditions Transmettre

À droite, deux visions s'opposent. Elles sont irréconciliables. Le paysage politique est en ruine. Ce ne sont pas seulement les clivages traditionnels qui sont bouleversés, mais les règles du jeu, la façon de se comporter ou d'élaborer des propositions qui ont profondément changé. La démagogie revient en force, le débat s'éloigne chaque jour un peu plus de la raison et de la vérité, la parole publique sombre dans l'agressivité. Ces travers qui empoisonnent notre vie politique témoignent de l'essor du populisme, véritable maladie de la démocratie, qui ne marque pas le grand retour du peuple, mais sa manipulation par le mensonge. A mesure qu'il progresse, il gagne de nouveaux adeptes. Dans la classe politique, certains s'interrogent : et si c'était l'avenir ?

