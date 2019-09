Ahmet Altan nommé à un prix littéraire britannique

L’auteur a écrit le livre depuis la prison où il est détenu, faisant passer des notes à ses avocats. Ces notes ont ensuite été réunies pour former le livre paru le 11 septembre de cette année aux éditions Actes Sud. En juillet dernier toutefois, la Cour Suprême turque est revenue sur cette condamnation à perpétuité , mais, pour l'heure Ahmet Altan attend la tenue d'un nouveau procès pour savoir s'il pourra ou non sortir de prison.Ancien rédacteur en chef du journal Taraf, Ahmet Altan se retrouve en compétition aux côtés de onze autres livres pour ce prix doté de plus de 55 000 euros et qui se présente comme la récompense britannique la plus cotée pour les essais.Stig Abell, journaliste au prestigieux Times Literary Supplement et président du jury, a loué une sélection de livres « tour à tour provocants, magistraux et magnifiques ». Et confie être bien en peine de choisir un vainqueur le 19 novembre prochain.On notera que Je ne reverrai plus le monde figure aussi sur la première liste du Prix Femina étranger qui vient d'être dévoilée. Vous pouvez aussi lire notre chronique de l'ouvrage ici La liste complète du prix Baillie Gifford est la suivante :I Will Never See the World Again, Ahmet Altan (Granta Books)Furious Hours: Murder, Fraud and the Last Trial of Harper Lee, Casey Cep (William Heinemann)On Chapel Sands, Laura Cumming (Chatto & Windus)The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company, William Dalrymple (Bloomsbury)Homesick: Why I Live in a Shed, Catrina Davies (Riverrun)The Lives of Lucian Freud: Youth, William Feaver (Bloomsbury)The Windrush Betrayal: Exposing the Hostile Environment, Amelia Gentleman (Guardian Faber)Maoism: A Global History, Julia Lovell (Vintage)The Ministry of Truth: A Biography of George Orwell’s 1984, Dorian Lynskey (Picador)Guest House for Young Widows, Azadeh Moaveni (Scribe)The Five: The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper, Hallie Rubenhold (Doubleday)The Outlaw Ocean, Ian Urbina (Vintage)via The Guardian