Akiko Higashimura et Camille Jourdy, Fauve Jeunes Adultes et Jeunesse

Beau temps pour un pique-nique ! Pas pour Jo, la cadette, qui fuit sa famille recomposée le temps de se perdre dans une forêt mystérieuse, loufoque et pleine de vermeilles. Camille Jourdy offre aux jeunes lecteurs un récit initiatique de haute voltige.

Un des plus fameux guerriers japonais du XVIe siècle, surnommé “le tigre d’Echigo”, aurait été, en réalité, une femme. Grâce à une documentation précise et un sens aiguisé de la narration, la mangaka reconstitue l’époque avec talent et imagine l’itinéraire de cette jeune fille hors du commun, élevée par son seigneur de père pour devenir une combattante.

Camille Jourdy a reçu le Fauve Jeunesse du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême pour son livre Les Vermeilles, publié par les éditions Actes Sud BD.Le résumé de l'éditeur pour Les Vermeilles :Camille Jourdy a grandi dans le Jura à Dole. Elle a fait ses études aux Beaux-Arts d’Épinal puis à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle est autrice de bandes dessinées (Juliette, les fantômes reviennent au printemps, et Rosalie Blum - prix RTL 2009 et prix révélation Angoulème 2010 qui a été adaptée au cinéma par Julien Rappeneau en 2016. Depuis 2005, elle est également illustratrice pour la jeunesse et réalise des albums et des jeux (pour Actes Sud, Albin-Michel, Moulin-Roty, MeMo...).Akiko Higashimura, de son côté, a obtenu le Fauve Jeunes Adultes pour Le Tigre des Neiges, dont le tome 4 est paru en septembre dernier aux éditions Le Lézard noir dans une traduction de Miyako Slocombe.Le résumé de l'éditeur pour Le Tigre des Neiges :Akiko Higashimura est une dessinatrice japonaise née à Miyazaki le 15 octobre 1975. Elle a fait ses débuts de mangaka en 1999 et publie son premier manga en 2001. En 2008, elle publie Mama ha Tenparist (Ma mère travaille à mi-temps) dans les pages du magazine Chorus. Autrice prolifique (elle travaille sur plusieurs séries en parallèle) et très célèbre au japon, elle apparait régulièrement à la télévison.La sélection complète peut être retrouvée à cette adresse