Akira sur grand écran : les premiers noms sont annoncés

(Imagens Portal SESCSP, CC, BY NC ND 2.0)

Le dernier nom en date est celui du possible réalisateur, Taika Waititi. L'an dernier, il avait déjà travaillé avec les studios Warner pour Thor : Ragnarok. Et bien que rien n'ait été officiellement annoncé, lors d'une interview avec Ruban Nielson pour le site Dazed, Taika Waititi évoquait tout de même son implication dans le film.

« Ce que je voudrais faire c’est une adaptation des manga, tu vois beaucoup de personnes sont en mode “Touche pas à ce film !” et moi je réponds “Je ne refais pas le film, je veux revenir aux bouquins”. La majorité des gens qui s’en inquiètent n’ont même pas lu les manga, et il y a six énormes tomes à explorer. C’est tellement riche. Mais (l’anime) Akira reste un de mes films favoris, ma mère m’a emmené le voir quand j’avais 13 ans et ça a changé ma vie. »

Le site Omega Underground parle également de David Scott pour la direction artistique. On lui doit déjà le blockbuster Avengers : Infinity War. À la supervision des effets visuels, on retrouvera Joel Whist qui avait déjà collaboré avec la Warner pour Batman vs Superman : L’Aube de la justice et Watchmen : Les Gardiens. Enfin, Marco Ramirez pourrait être en charge du scénario – il a déjà travaillé sur les séries Marvel, The Defenders et Daredevil.