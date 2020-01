Alain Ayroles et Juanjo Guarnido, Prix des libraires de bande dessinée

Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado !

Librement inspirée du roman de Francisco de Quevedo, la BD Les Indes fourbes a accumulé les récompenses depuis sa parution : Grand Prix RTL de la BD Prix Landerneau BD , et désormais le Prix des libraires de bande dessinée...Le résumé de l'éditeur pour Les Indes fourbes :Pendant toute une année, les libraires du réseau Canal BD soutiendront les auteurs et le livre primé, et mettront à leur service l’ensemble de leurs supports de communication. L’ambition de ce Prix des libraires de bande dessinée : promouvoir la diversité de la bande dessinée et encourager la liberté de ses créateurs.