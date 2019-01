Alain Finkielkraut remporte le prix littéraire François Sommer 2019

Alain Finkielkraut a reçu le Prix littéraire François Sommer 2019 des mains de Philippe Dulac, Président de la Fondation François Sommer, pour Des animaux et des hommes, une coédition Stock-France Culture.







La remise du Prix a eu lieu vendredi 18 janvier, à la Fondation François Sommer à Paris, dans le cadre de la troisième édition du Salon du livre « Lire la Nature » qui s'est déroulée ce week-end au Musée de la Chasse et de la Nature, à Paris. L'académicien, écrivain et philosophe Alain Finkielkraut succède à l'Italien Paolo Cognetti, lauréat 2018, qui avait été distingué pour Les huit montagnes (Stock)



« Le choix de cet ouvrage s’est imposé car le sujet traité — l’irruption de la cause animale sur la scène politique —, la méthode proposée — donner la parole à des opinions divergentes mais crédibles et capables de dialoguer —, et la hauteur des vues exprimées correspondaient exactement aux ambitions que poursuit depuis sa création la Fondation François Sommer. De plus, servi par une grande voix de notre pensée contemporaine, celle d’Alain Finkelkraut, Des animaux et des hommes a donné l’impression d’une contribution qui arrivait au bon moment et qu’il fallait saluer », a souligné le président du Jury Xavier Patier dans un communiqué.



Créé en 1980, le prix François Sommer récompense chaque année un roman ou un essai de l'année qui explore les relations de l'homme à la nature. Des animaux et des hommes est la reprise d'une dizaine d'émissions « Répliques » sur France Culture que l'auteur de Nous autres modernes anime depuis plus de 30 ans. Des animaux et des hommes apporte un éclairage fécond aux questions parfois complexes soulevées par la cause animale à travers les dialogues qu'instaurent les invités.



« Aujourd’hui, notre pitié ne s’arrête plus à l’humanité. Elle continue sur sa lancée. Elle repousse les frontières. Elle élargit le cercle du semblable. Quand un coin du voile est levé sur l’invivable existence des poules, des vaches ou des cochons dans les espaces concentrationnaires qui ont succédé aux fermes d’autrefois, l’imagination se met aussitôt à la place de ces bêtes et souffre avec elles. L’homme moderne est tiraillé entre une ambition immense et une compassion sans limite. Il veut être le Seigneur de la Création et il découvre progressivement en lui la faculté de s’identifier à toutes les créatures. Ainsi s’explique l’irruption récente de la cause animale sur la scène politique. La nouvelle sensibilité aux animaux aura-t-elle le pouvoir de changer la donne ou l’impératif de rentabilité continuera- t-il à faire la loi, en dépit de tous les cris du coeur ? »

Alain Finkielkraut - Des animaux et des hommes - Stock - 9782234085862 - 20 €