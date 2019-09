Alain Guyard, philosophe vagabond, reçoit le Groprix du livre 2019

crédit Le dilettante



Je n'avais vu jusqu'à présent de l'extérieur que le parc et, au-delà du mur d'enceinte, la chevelure sombre de la forêt ; il y avait bien eu cette griffure sur la vitre à mon réveil - le passage subreptice d'une mouette ? - mais je n'avais jamais imaginé un seul instant que la clinique fût située au sommet d'une falaise. Et j'ai soudain l'impression, comme aurait pu le dire... quelqu'un dont le nom m'échappe encore, friand de théories freudiennes emberlificotées, que la clinique est comme une idée, un rêve, perdu entre l'ombre primitive et inquiétante de la forêt et la lumière éclatante, bleu incandescent, de l'océan.

Cette année, quatorze œuvres concourraient, toutes « de critique sociale, joyeuse et impertinente ». Et il y avait du lourd, face à l’essai d’Alain Guyard – comme Les Furtifs d’Alain Damasio , ou encore Piranhas de Roberto Saviano (trad.), qui a d’ailleurs été porté au cinéma par Claudio Giovannesi.Natchave, publié en octobre 2018, par d’un constat : « De son enfance manouche, Alain Guyard a tiré la leçon qu’il n’y a de langues et de philosophies vivantes que vagabondes. »En quelques mots : « Jusqu’à il y a peu, en philosophie, antique patrie du concept poli à la main et de la dialectique fin moulue, Alain était synonyme de commerce pondéré, de sagesse en trois points et de radicalisme sur coussin d’air. Enfin Guyard vint. Guyard le goliard, le poissard, le soudard, nous rappelant que les Alains, long time ago, furent une tribu des plus barbares. Avec lui philo se fit folie, défroqua la toge, mit les doigts dans le nez et dans la prise, se risqua aux mauvais lieux et substitua au portique de Zénon ceux que Dame Sécurité impose à l’entrée des centrales. »Dans la catégorie fiction, c'est L’Enfer des masques de Jacques Barbéri qui a été couronné, aux éditions La Volte.Jacques Barbéri – L’Enfer des masques – La Volte – 9782370490575 – 18 €Alain Guyard – Natchave – Le Dilettante – 9782842639587 – 18 €