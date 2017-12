Alain Mabanckou engagé par le Festival des littératures Atlantide, à Nantes

La 6e édition d’Atlantide, Les mots du monde à Nantes, Festival des littératures se tiendra donc du jeudi 15 au dimanche 18 février au Lieu Unique et dans la ville.







Parce que les mots restent les meilleures armes pour comprendre un monde toujours plus agité, la sixième édition d’Atlantide nous invite une nouvelle fois à plonger dans le maelström de toutes les littératures. Mots d’émancipation et d’ouverture, mots de l’intime comme de l’universel, ils nous rassemblent et nous protègent.



Ils sont nos liens, nos charnières. Sous toutes leurs formes, du roman à l’essai, de la poésie au roman graphique, pour la curiosité de tous les lecteurs, petits ou grands, les mots et la littérature sont nos plus puissants talismans de voyage, d’engagement et de liberté.

Plus de 50 auteurs, d’ici et d’ailleurs, nous convient pendant 4 jours à partager leur vision du monde, à réfléchir mais aussi rire à leur côté, à imaginer ensemble un monde de tous les possibles et de tous les espoirs à travers des grandes rencontres, des conversations et des lectures.

Cette année, plus de 50 auteurs du monde entier, invités sous la direction artistique d’Alain Mabanckou, seront présents parmi lesquels : Leye Adenle (Nigeria), Cécile Coulon (France), Santiago Gamboa (Colombie), Philippe Jaenada (France), Lola Lafon (France), Maryam Madjidi (France), Sofi Oksanen (Finlande), Nii Ayikwei Parkes (Ghana), Pia Petersen (Danemark/France), Rodney Saint-Éloi (Haïti), Ronny Someck (Israël), Kim Thúy (Canada), Antoine Volodine (France), Alice Zeniter (France)…

Dès le 15 février et durant tout le festival, les auteurs iront à la rencontre de leurs lecteurs au Lieu Unique mais aussi dans les bibliothèques et les médiathèques nantaises, dans les librairies du centre-ville ou au Château des ducs de Bretagne.

Au programme, des lectures par des auteurs et des comédiens, des rencontres, des conversations.

On retrouvera aussi une librairie du festival installée au Lieu Unique, un marché des bouquinistes, une soirée contre la censure ainsi que des dégustations et leçons de cuisine.

La programmation sera dédiée au public scolaire le vendredi 16 février. Une demi-journée professionnelle est organisée le vendredi 16 février, Les formes du livre : entre Histoire et objet d’art proposée par MOBILIS, Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire. Et l’on pourra assister à la remise du Prix Bermond-Boquié (prix jeunes lecteurs), en partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Nantes et la Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire.