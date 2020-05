Albertine et Jacqueline Woodson, Prix Hans Christian Andersen 2020

Ce lundi 4 mai 2020, l’Union internationale pour les livres de jeunesse a annoncé les lauréats de l’International Board on Books for Young People (IBBY). Considérée comme le Prix Nobel de littérature pour la jeunesse, la récompense salue cette année l’Américaine Jacqueline Woodson pour l’écriture et la Suissesse Albertine pour l’illustration.







Dessin d'Albertine pour Toute une vie à écrire de Sylvie Neeman ; Un autre Brooklyn de Jacqueline Woodson trad. Sylvie Schneiter



Crée en 1956, le prix Hans-Christian-Andersen est décerné tous les deux ans par l’International Board on Books for Young People (IBBY). La récompense salue une « contribution durable à la littérature pour enfants ». Pour l’édition 2020, le jury présidé par Junko Yokota a décidé de distinguer Jacqueline Woodson et Albertine pour l’ensemble de leurs œuvres.



« Albertine crée des livres aux multiples niveaux d’interprétation aussi bien en tant qu’illustratrice qu’en tant qu’autrice » ont déclaré les jurés. Ils ont également tenu à souligner la spontanéité, la précision ainsi que le grand sens de l’humour de ses ouvrages.



Pour Jacqueline Woodson, les membres du jury ont noté la présence d’un langage lyrique, de personnages puissants ainsi qu’un sentiment d’espoir constant. « Les dialogues sont parfaits, les histoires sont brutes et fraiches, et les fins rassasient le lecteur » ont-ils ajouté.



En raison des circonstances actuelles liées au coronavirus, l’évènement n’a pas pu se dérouler physiquement et a trouvé refuge sur la toile. L’annonce des prix peut d’ailleurs être consultée sur YouTube :









Pour rappel, les ouvrages d’Albertine sont publiés chez La Joie de Lire. Ceux de Jacqueline Woodson ont été traduits en français chez Pocket Jeunesse, Hachette Jeunesse et Bayard, ou encore Stock.



mise à jour 18H50 :



Francine Bouchet, éditrice de La joie de lire vient de saluer son autrice, dans un message : « Nous partageons sa joie! Il y a 30 ans, j’ai vu arriver dans ma librairie à l’époque un jeune couple avec un petit fantôme sous le bras…



Le livre sera le premier d’une longue liste de publications toutes plus belles, généreuses, authentiques, drôles et poétiques les unes que les autres. Albertine est un fleuron de notre catalogue. Nombreux d'ailleurs sont les éditeurs étrangers qui ont déjà reconnu son talent.



Merci Albertine.. et Germano pour cette confiance qui accompagne notre route.»