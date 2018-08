Alec Baldwin sera le père de Batman dans le film Joker

Revenu sur le devant de la scène pour ses multiples imitations de Donald Trump, Alec Baldwin incarnera le père de Batman, Thomas Wayne, dans le film à venir sur les origines du Joker, simplement titré Joker, pour l'instant. Ce film, très attendu et toujours mystérieux, réunira un casting à danser avec le Diable au clair de lune : Joaquin Phoenix et Robert de Niro sont aussi annoncés.

Alec Baldwin sera donc Thomas Wayne, un personnage créé par Bob Kane, Bill Finger et Gardner Fox dans Detective Comics #33 en 1939 : le père de Bruce Wayne a joué un rôle central dans la décision de ce dernier de devenir Batman — attention, spoiler. Après son assassinat et celui de sa mère par un petit malfrat, le jeune Wayne décidera de mettre sa vie et sa fortune au service de la lutte contre le crime...

Comme d'autres personnages de l'univers de Batman, le docteur Thomas Wayne a vu son passé peu à peu étoffé et repensé par les différents auteurs : il fut notamment soupçonné d'entretenir des liens avec la mafia de Gotham...





Son intervention dans le film Joker, qui racontera les origines mafieuses du super-vilain le plus retors de Batman, son double maléfique, n'a donc rien d'un hasard.

Rappelons que le film Joker, qui ne fera pas apparaître Batman, sera réalisé par Todd Phillips, responsable de la série des films Very Bad Trip, et produit par Martin Scorsese. Au casting, Joaquin Phoenix, donc, pour jouer le Joker, mais aussi Robert de Niro, Frances Conroy, Zazie Beetz, Marc Maron et, donc, Alec Baldwin.







