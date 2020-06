Alessandro Baricco lauréat du 42e Prix Européen de l'Essai

Cinq ans après la parution en France des Barbares, Alessandro Baricco poursuit son exploration des effets de la mutation que connaît notre société. Aujourd'hui acceptée, la révolution en cours est vouée à modifier notre structure mentale et notre mode de vie. Pour expliquer ce monde nouveau, Alessandro Baricco dresse une cartographie de la situation, en même temps qu'il remonte le temps pour tenter d'établir un historique des événements fondateurs qui ont contribué à forger nos nouvelles habitudes. De l'invention du jeu vidéo jusqu'au bouleversement qu'a représenté l'iPhone, chaque nouvel outil a participé à changer notre rapport au monde, un monde requalifié de Game, où les problèmes deviennent des parties à gagner, et dans lequel le jeu est élevé au rang de schéma fondateur.

« Nous nous demandons souvent vers quelle civilisation le monde digital nous conduit. Alessandro Baricco retourne la question et cherche à comprendre pourquoi nous avons créé ce monde. Ce faisant, il dessine la carte de ce nouveau territoire, révélant un sens inédit à cette révolution qui nous a radicalement transformé », indique la fondation dans un communiqué.Le Jury du Prix Européen de l'Essai salue une oeuvre profondément philosophique, une prise de position personnelle, une démarche d'essayiste nourrie par un talent de romancier, et une lecture captivante qui touche au coeur de la problématique actuelle du monde numérique.Le résumé de l'éditeur pour The Game :Le Prix Européen de l’Essai est doté d’un montant de 20.000 CHF. Il est remis à l’occasion d’une cérémonie de remise du prix ouverte au public sur inscription, suivie d’une séance de dédicace. Il donne également lieu à un débat public à l’Université de Lausanne.Ce prix a déjà salué des auteur.e.s aussi divers qu’Alexandre Zinoviev, Edgar Morin, Tzvetan Todorov, Amin Maalouf et Siri Hustvedt. De grands noms de la pensée en Suisse : Jean Starobinski, Iso Camartin, Peter von Matt ou Alain de Botton, ont également été couronné du Prix Européen de l’Essai. Alessandro Baricco est cette année le 42e lauréat.Une rencontre à l’Université de Lausanne, suivie d’un café dédicace, est organisée le 5 octobre prochain, de 12h30 à 14h30, suivie par la cérémonie de remise du prix, à 18 heures, au Lausanne Palace.