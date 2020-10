Alessandro Baricco reçoit le Prix Européen de l'Essai - Fondation Charles Veillon

Nous voilà immergés dans une nouvelle ère numérique. La profonde mutation que nous connaissons aujourd'hui n'est pas seulement le fait d'une révolution technologique impliquant des outils inédits, mais aussi le résultat d'une insurrection mentale. En passant d'un système analogique à un système numérique, notre mode de vie, nos réflexes se trouvent profondément modifiés. Afin d'expliciter ce changement.

Alessandro Baricco remonte le temps et dresse un historique des événements fondateurs qui ont contribué à forger nos habitudes contemporaines. Avec son style si singulier, mêlant sérieux et humour, il établit une histoire et une géographie de cette nouvelle civilisation.

De l'invention du jeu vidéo jusqu'au bouleversement qu'a représenté l'iPhone, en passant par l'invention de Google, chaque innovation a fait évoluer notre rapport au monde, un monde requalifié de 'Game', où les problèmes deviennent des parties à gagner, et dans lequel le jeu est élevé au rang de schéma fondateur.

crédit photo © Photo : Francesca Mantovani

Décerné depuis 1975, il est le premier prix littéraire exclusivement consacré au genre de l’essai. Cette année, le 42e lauréat n’est autre qu’Alessandro Baricco, pour son ouvrage The Game, publié aux éditions Gallimard, dans une traduction de Vincent Raynaud.Le Game, selon Baricco, c’est ce territoire familier dans lequel on évolue dès qu’on se sert d’un smartphone. Pas besoin de mode d’emploi : on se lance, on joue et on apprend. Toute l’histoire du monde digital s’est écrite en suivant cette mécanique. Cependant, les règles du Game changent souvent, et il vaut mieux les connaître...Notons que l'ouvrage sortira ce 5 novembre chez Gallimard jeunesse, dans une version expliquant cette révolution numérique expliquée aux ados. Magnifiquement illustré et écrit dans une langue vivante et pleine d’humour, il retrace l’histoire du monde numérique depuis sa création. Un livre essentiel qui permet aux ados de découvrir le monde d’avant l’ère numérique, en éveillant leur conscience vis-à-vis de possibles dérives.Le prix est doté de 20.000 francs suisses.