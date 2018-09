Alexandra Lamy adaptera les romans Block 46 et Mör de Johana Gustawsson

Les éditions Bragelonne annoncent que l'actrice Alexandra Lamy et le studio de production Banijay Studio France ont acquis les droits d'adaptation des romans Block 46 et Mör de Johana Gustawsson. Les deux enquêtes d'Emily Roy et Alexis Castells seront adaptées à l'écran, annonce la maison d'édition.

Alexandra Lamy et Johana Gustawsson

Falkenberg, Suède. Le commissaire Bergström retrouve le cadavre nu et gelé d’une femme aux abords de la plage d’Olofsbo. Londres. Profileuse de renom, la ténébreuse Emily Roy enquête sur une série de meurtres d’enfants dont les corps sauvagement mutilés ont été abandonnés dans les bois d’Hampstead, au nord de la ville. Ils présentent les mêmes mutilations que la victime suédoise : trachée arrachée, yeux énucléés et un mystérieux Y gravé sur le bras. Étrange serial killer, qui change de type de proie et de lieu de chasse... Pourrait-il s’agir d’un tandem de sociopathes ? Les nombreuses questions que soulèvent les deux affaires amènent Emily Roy en Suède, où elle retrouve une vieille connaissance, la tenace Alexis Castells, écrivaine française spécialisée dans les tueurs en série. Ces deux femmes aux personnalités discordantes se lancent à la poursuite de tueurs aussi pervers qu’incontrôlables. Une traque qui les conduira jusqu’aux atrocités de Buchenwald, en 1944.

Falkenberg, 16 juillet 2015. Sur les rives d’un lac, on retrouve le cadavre affreusement dépecé d’une femme. Ses seins, ses fesses, ses cuisses et ses hanches ont été amputés de plusieurs kilos de chair. Londres, le lendemain matin. La profileuse Emily Roy est appelée sur les lieux d’une disparition inquiétante: l’actrice Julianne Bell a été enlevée à l’aube, et ses chaussures ont été retrouvées à proximité de chez elle, emballées dans un sac de congélation. Ces deux crimes portent la signature de Richard Hemfield, le « tueur de Tower Hamlets », enfermé à perpétuité à l’hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor. Dix ans plus tôt, il a été reconnu coupable du meurtre de six femmes et de celui de l’ancien compagnon de l’écrivaine Alexis Castells. Comment alors expliquer que ses crimes recommencent ? Avec Mör, plongez dans le labyrinthe d’une intelligence perverse, née à Londres au XIXe siècle, dans les ruelles hantées par Jack l’Éventreur...

Block 46 et Mör, les deux premiers romans de Johana Gustawsson, vont être adaptés à l'écran, grâce au concours de Delphine Clot (Agence OpCit). Les droits ont été acquis par Banijay Studio France et Alexandra Lamy. L'actrice française campera d'ailleurs le rôle principal, celui d'Emily Roy.Les deux romans de Johana Gustawsson ont connu le succès en France où ils se sont vendus à plus de 60.000 exemplaires, selon l'éditeur, et ont été traduits dans 15 pays.« Tout s'est passé comme dans un rêve : recevoir un message d'Alexandra Lamy, se pincer, plusieurs fois, aller prendre un verre dans un café de Londres - où nous vivons toutes les deux - recevoir un message quelques jours plus tard m'annonçant qu'elle souhaiterait adapter Block 46 et Mör. Voir Banijay se joindre à ce rêve. Et se pincer toujours et encore », indique Johana Gustawsson.« Une incroyable destinée pour Roy et Castells que je dois à mon incroyable éditrice française Lilas Seewald, la formidable équipe de Bragelonne et mon éditrice anglaise, la géniale Karen Sullivan (Orenda Books) qui a donné à mes écrits un écho international », poursuit-elle.