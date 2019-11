Alexandre Galien reçoit le 73e Prix du quai des Orfèvres

Le ème prix du quai des Orfèvres vient d'être décerné par le préfet de Police Didier Lallement, en présence de Gérard Jugnot, parrain du prix 2020.



Le lauréat est... Alexandre Galien pour son roman "Les cicatrices de la nuit" !

En savoir plus https://t.co/7RbOH4pmnn pic.twitter.com/1preuhw5Cz — Préfecture de Police (@prefpolice) November 5, 2019

Ancien policier de la direction régionale de la police judiciaire, Alexandre Galien est le lauréat du 73e Prix du quai des Orfèvres avec son récit Les cicatrices de la nuit, publié par Fayard.Dans son roman, le lecteur suit le transfert du commandant Philippe Valmy, muté à la brigade criminelle après vingt ans de « Mondaine ». « Alors qu’il espère s’éloigner des bars et des boîtes où il restait jusqu’à l’aube, et ainsi sauver son mariage, son personnage découvre que la victime de sa première affaire de meurtre est une de ses anciennes indics… et qu’il va devoir replonger dans les eaux troubles du Paris nocturne », explique la Préfecture de Police.Le prix a été remis au lauréat par le préfet de Police Didier Lallement, en présence de Gérard Jugnot, parrain de l'édition 2020 de la récompense.