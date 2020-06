Alexis Ragougneau, lauréat du Prix Libraires en Seine 2020 pour Opus 77

<

[ Premières pages ] Alexis Ragougneau – Opus 77

Chaque année, le Prix Libraires en Seine propose à un jury de lecteurs une sélection de six romans élus en première sélection par 42 libraires de l’Association. Créé en 2013, il a cette année réuni 326 votants parmi les lecteurs et les clients de ces librairies.Chacun des 6 finalistes a pu présenter cette année son œuvre et raconter combien le lien qu’ils entretiennent avec librairies et libraires leur est précieux. Et 3 émissions exceptionnelles ont été proposées, moments d’échanges avec lecteurs et libraires sur leurs œuvres, et de questions réponses parfois cocasses…Les 6 finalistes de cette 8ème édition étaient : Borgo Vecchio de Giosuè Calaciura (Editions Noir sur blanc – Notabilia), Vaincre à Rome de Sylvain Coher (Editions Actes Sud), Une bête au Paradis de Cécile Coulon (Editions de l’Iconoclaste), De pierre et d’os de Bérengère Cournut (Editions Le Tripode), A crier dans les ruines d’Alexandra Koszelyk (Editions Aux forges de Vulcain) et Opus 77 d’Alexis Ragougneau (Editions Viviane Hamy).Et c’est donc Alexis Ragougneau qui a remporté cette année le prix, pour Opus 77 , publié chez Viviane Hamy à l’automne dernier. Et la vidéo mise en ligne, où il apprend en direct qu'il est l'heureux lauréat de cette année est délicieuse...Pour la Rentrée littéraire 2019, l’auteur s’est immiscé dans les coulisses de la musique classique avec Opus 77. Au rythme des cinq mouvements de ce concerto pour violon de Chostakovitch qui a donné son nom au livre, il propose à la fois une histoire familiale pétrie de silences et de non-dits, un portrait de femme qui allie force et fragilité ainsi qu’une étude des liens qui peuvent unir l’artiste au monde.Alexis Ragougneau est né en 1973. Il fait une entrée remarquée dans le monde littéraire grâce à ses deux premiers romans policiers, La Madone de Notre-Dame et Évangile pour un gueux. Les lecteurs, les libraires et les journalistes se montrent enthousiastes. Touche-à-tout de génie, il décide de s’affranchir des règles pour explorer plus librement la création romanesque. Niels, un roman d’une rare puissance, voit le jour et celui-ci retient l’attention des jurés du prix Goncourt. Également auteur de théâtre, il a publié plusieurs pièces aux Éditions de L’Amandier et La Fontaine.Créée en 2012, l'association Libraires en Seine regroupe 14 librairies de l’Ouest parisien. Ensemble ils ont créé le prix Libraires en Seine en 2013, le prix jeunesse des P’tits Bouquineurs en Seine (8-12 ans) en 2016 et le prix jeunesse des Bouquineurs en Seine (+ de 12 ans) en 2018. Ils ont également créé leur propre site internet pour la vente de livres numérique aux particuliers et aux collectivités (PNB).L’association rassemble La Boîte à Lettres à Asnières-sur-Seine, la Librairie Nouvelle à Asnières-sur-Seine, Nouvelle & Cie à Bois-Colombes, Au Pays des Livres à Colombes, Le Livre et la Tortue à Issy-les-Moulineaux, Les Beaux Titres à Levallois-Perret, la Librairie de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine, la Librairie des Batignolles à Paris 17ème, L’Instant à Paris 15ème, L’Amandier à Puteaux, Dédicaces à Rueil-Malmaison, Les Cyclades à Saint-Cloud, L’Écriture à Vaucresson, et La Suite à Versailles.Le dossier complet du Prix Libraires en Seine 2020 - #librairesenSeine2020Alexis Ragougneau - Opus 77 - Editions Viviane Hamy – ISBN 9791097417437 – 19 €