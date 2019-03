Ali Zamir et Valérie Zenatti, lauréats des prix France Télévisions

France Télévisions, 1er partenaire audiovisuel du livre remet plusieurs prix littéraires chaque année : le Prix Roman France Télévisions et le Prix Essai France Télévisions. Créés en 1995, ils récompensent les auteurs d’ouvrages parus en langue française dans l’année écoulée.

Après les délibérations des 2 jurys de téléspectateurs qui se sont tenues le mardi 12 et le mercredi 13 mars, France Télévisions a annoncé les lauréats des Prix Roman et Prix Essai 2019.Ali Zamir a remporté le prix roman pour Dérangé que je suis (Le Tripode). Et Valérie Zenatti, le prix essai pour Dans le faisceau des vivants (L’Olivier).Ces 2 prix sont annoncés ce mercredi 13 mars dans les éditions d'information du soir de France Télévisions.Les lauréats seront les invités de François Busnel, ce 13 mars en direct à 20h50, dans l’émission littéraire La Grande Librairie sur France 5.