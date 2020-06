Alice Ekman, lauréate du Prix du Livre de Géopolitique pour Rouge vif

« La Chine n'est plus communiste » : la rumeur s'est répandue, comme une évidence. Mais ne serait-ce pas le plus grand malentendu de notre époque ? Malgré l'ouverture économique de 1978, les mesures d'internationalisation des entreprises d'État, l'établissement de relations diplomatiques avec les puissances occidentales, la Chine demeure fidèle à ses racines rouges. « Le communisme est un idéal vers lequel nous devons tous tendre », affirment aujourd'hui encore les cadres du Parti. Renforcé par l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013, le Parti communiste chinois s'infiltre au quotidien dans toutes les strates de la société : politique et économique, bien sûr, mais aussi culturelle, artistique, éducative, sociale ou religieuse, et ambitionne d'étendre cette influence à l'international.

S'appuyant sur une très large masse d'archives et de mémoires, Julian Jackson explore toutes les dimensions du mystère de Gaulle, sans chercher à lui donner une excessive cohérence. Personne n'avait décrit ses paradoxes et ses ambiguïtés, son talent politique et sa passion pour la tactique, son pragmatisme et son sens du possible, avec autant d'acuité et d'esprit. Des citations abondantes, éblouissantes d'intelligence, de drôlerie, de méchanceté parfois, restituent la parole de De Gaulle mais aussi les commentaires de Churchill et de tous ceux qui ont appris à le connaître, à se méfier de lui ou à s'exaspérer de son caractère vindicatif, de son ingratitude ou de ses provocations... Aucun détail inutile ici et aucun des défauts de ces biographies-fleuves où l'on se perd, mais une narration toujours tendue, attachée aux situations politiques, intellectuelles, sociales et aux configurations géopolitiques qui éclairent une action et son moment.

Jean-Yves Le Drian préside le Jury du Prix du Livre de Géopolitique, composé de chercheurs, d’experts, d’universitaires, de hauts responsables et de journalistes.Alice Ekman a reçu le Prix du Livre de Géopolitique pour Rouge vif, publié par les éditions de L'Observatoire.Le résumé de l'éditeur pour Rouge vif : l'idéal communiste chinois :Julian Jackson, lui, a reçu, le Prix Spécial du Jury du Livre de Géopolitique, pour De Gaulle : une certaine idée de la France.Le résumé de l'éditeur pour De Gaulle : une certaine idée de la France :Jean-Yves le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Cédric Lewandowski, président de Lire la Société et Luce Perrot, fondatrice de Lire la Société — Lire la Politique, ont lancé il y a six ans le Prix du Livre de Géopolitique.