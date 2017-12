Alice Zeniter, Goncourt 2017 pour L'art de perdre en Belgique

Le « Choix Goncourt de la Belgique » s'inspire des autres prix littéraires qui existent déjà à l'étranger à l'image du Choix Polonais, créé en 1998 à Cracovie, et de ceux qui lui ont succédé (l'Orient, la Roumanie, la Serbie, la Suisse…).





Le « Choix Goncourt de la Belgique » est organisé par l'Alliance française de Bruxelles-Europe, le bureau Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie et l'Ambassade de France en Belgique, en collaboration avec Passa Porta, la maison internationale des littératures à Bruxelles.

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un " harki ". Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ? Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et l'Algérie, des générations successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.