Almudena Grandes, lauréate du Prix Jean Monnet 2020

Créé en 1995, le Prix Jean Monnet récompense chaque année un écrivain pour un ouvrage traduit ou écrit en français durant l’année écoulée. Le prix est parrainé et doté par le Conseil départemental de la Charente et soutenu par le Cognac Monnet, la sélection est confiée à un jury composé d’écrivains, de critiques et de journalistes.

Almudena Grandes est l’une des figures majeures de la littérature espagnole contemporaine. Les patients du docteur Garcia, déjà récompensé en Espagne par le Prix national de la littérature narrative, vient conclure une série historique, Épisodes d’une guerre interminable, débutée en 2010 et consacrée à la guerre d’Espagne.



Poursuivant sa fresque historique Espisodios de una guerra interminable, Almudena Grandes revient une nouvelle fois sur la guerre d’Espagne. Plus exactement, cette fois, sur la question des réseaux d’aide aux dignitaires nazis lesquels, après avoir obtenu la nationalité espagnole, fuient l’Europe libérée en direction de l’accueillante Argentine de Juan Domingo Perón. Roman historique, récit d’espionnage, document politique et sociologique, Les patients du docteur Garcia est tout cela à la fois, en un mot : indispensable.

Après la victoire de Franco, le docteur Guillermo García Medina continue de vivre à Madrid sous une fausse identité. Les papiers qui lui ont permis d’éviter le peloton d’exécution lui ont été fournis par son meilleur ami, Manuel Arroyo Benítez, un diplomate républicain à qui il a sauvé la vie en 1937.

En septembre 1946, Manuel revient d’exil avec une dangereuse mission : infiltrer une organisation clandestine d’évasion de criminels nazis, dirigée depuis le quartier d’Argüelles par Clara Stauffer, qui est à la fois allemande et espagnole, nazie et phalangiste.

Alors que le docteur García se laisse recruter par Manuel, le nom d’un autre Espagnol croise le destin des deux amis. Adrián Gallardo Ortega, qui a eu son heure de gloire comme boxeur professionnel avant de s’enrôler dans la División Azul, survit péniblement en Allemagne. Ce dernier ne sait pas encore que quelqu’un souhaite prendre son identité pour fuir dans l’Argentine de Perón.

Le résumé de Les patients du docteur Garcia proposé par l’éditeur :L’année dernière, Rosela Postorino était désignée lauréate pour La goûteuse d’Hitler (Albin Michel, traduit par Dominique Vittoz).

Almudena Grandes recevra le Prix samedi 21 novembre 2020 lors du LEC Festival, ainsi qu’une dotation de 5000 € grâce au parrainage du département de la Charente.



L’équipe du LEC Festival tient à remercier le département de la Charente, qui parraine et dote le Prix, ainsi que la Maison Monnet, pour leur soutien fidèle dans un contexte difficile pour le monde de la culture.