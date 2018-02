Altered Carbon sort chez Netflix : bienvenue dans l'immortalité

C’est l’une des grosses sorties chez Netflix pour 2018 : inspiré du roman de Richard Morgan, Altered Carbon sortira ce 2 février sur la plateforme. Un mini-documentaire présenté par la chaîne, History of Immortality, propose un voyage aux origines de cette série...





D’après le thriller cyberpunk éponyme de Richard K. Morgan, Altered Carbon est une histoire captivante de meurtre, d’amour, de sexe et de trahison, établie plus de 300 ans dans le futur. La société est transformée par les nouvelles technologies : la conscience numérisée peut se télécharger dans n’importe quel corps et la mort n’est plus permanente.

Comment en sommes-nous arrivés au futur décrit dans Altered Carbon ? Cet univers est peut-être bien plus réaliste que vous ne le pensez. En effet, les prémices d’une technologie qui défierait l’identité et la mort existent même peut-être déjà.





Raconté par Neil deGrasse Tyson, ce mini-documentaire s’intéresse au mythe de l’immortalité d’un point de vue historique, ainsi qu’à la redéfinition de l’identité humaine grâce à l’intervention d’experts.

Les éditions Bragelonne qui publient le livre en France proposeront une nouvelle édition sous peu, et l’éditeur, Stéphane Marsan, nous avait fait faire une visite guidée de la boutique pop-up montée par Netflix, au coeur de Paris.

Richard Morgan, trad. Ange – Carbone modifié – Bragelonne – 9782352945789 – 10 €