Amazon adapte le culte Souviens-toi l'été dernier en série

Réalisé par Jim Gillespie, le film Souviens-toi... l’été dernier sorti en 1997 est une adaptation librement inspirée du roman I Know What You Did Last Summer, best seller de de Lois Duncan publié en 1977 en France (ed.Hachette) sous le titre Comme en un mauvais rêve.On y suivait 4 adolescents, Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. et Ryan Philippe qui, après avoir renversé un homme en voiture, se retrouvaient poursuivis par un mystérieux tueur armé d’un crochet.Si l’œuvre est aujourd’hui rentrée au panthéon des slashers, à l’époque l’auteur du livre avait déclaré détesté l’adaptation et était consterné du ton choisi par le film, qui remplaçait un long et patient suspense par des litres d’hémoglobine.Le scénario de la nouvelle série a été confié à Sara Goodman, qui a notamment travaillé sur Preacher. Aucune date n’a encore été communiquée par la plateforme concernant la diffusion.« Les meilleures franchises d’horreur ont toujours un twist à la fin, et la série Souviens-toi l’été dernier de Sara Goodman est une réinterprétation unique des slasher movies. Nos utilisateurs de Prime vidéo adoreront sans aucun doute cette version », a déclaré Albert Cheng, un des patrons d’Amazon Studios.Via Deadline