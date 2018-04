Amazon adaptera East of West et Transhuman de Jonathan Hickman

Jonathan Hickman, scénariste et dessinateur américain de bandes dessinées, s'est distingué par son travail chez Marvel, mais a également signé plusieurs ouvrages en indépendant. East of West, réalisé avec Nick Dragotta pour les dessins, ainsi que Transhuman, avec J. M. Ringuet aux illustrations, seront bientôt adaptés par Amazon.



Jonathan Hickman s'investit en personne dans les deux projets d'Amazon Studios, avec ses collègues dessinateurs J.M. Ringuet et Nick Dragotta, et ils produiront tous les trois les deux séries prévues. East of West et Transhuman ont tous deux été publiés par Image Comics : l'adaptation du premier sera assurée par Hickman lui-même, tandis qu'un scénariste est recherché pour Transhuman.

À la production, outre les auteurs, on retrouvera la société de Robert Kirkman, Skybound Entertainment, qui collaborera pour la première fois avec Amazon Studios.

Peu d'informations précises ont été communiquées sur les séries, mais East of West compte 7 tomes, tous publiés en français par Urban Comics.

Le résumé de l'éditeur pour East of West :

Une réalité alternative où la Guerre de Sécession aurait été brutalement interrompue, laissant place à la paix et à la constitution immédiate des Sept Nations d'Amérique. Deux siècles après cette trêve, un mystérieux homme pâle, flanqué de deux inquiétants guerriers indiens, sème la mort sur son passage. Au même moment, trois des Quatre Cavaliers de l'Apocalypse s'éveillent.





Pour sa part, Transhuman n'a pas été traduit en français. La bande dessinée évoque un futur proche où les humains peuvent améliorer leur corps génétiquement ou à l'aide de pièces mécaniques. Chez Marvel, Hickman a notamment signé les séries Secret Wars, Avengers ou Les Quatre Fantastiques.



