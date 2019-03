Amazon annonce le Deuxième Âge pour Le Seigneur des Anneaux

Des suprises pour les fans...

Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019



« J'ai commencé assez sagement, avec une carte », expliquait J.R.R. Tolkien lui-même à propos de la création de l'univers du Seigneur des Anneaux. Amazon s'inscrit dans la lignée du génial créateur, pour le moment, en citant ses propos et en centrant les débuts de la promotion de sa série inspirée du Seigneur des Anneaux sur plusieurs cartes, qui révèlent petit à petit des détails.Ce 7 mars, Amazon Prime a ainsi partagé une nouvelle carte, quelques semaines après une première qui indiquait notamment que la série se déroulerait dans une Terre du Milieu plus vaste que celle du Seigneur des Anneaux. Les fans avaient commencé à émettre différentes hypothèses, notamment celle selon laquelle la série porterait sur la jeunesse d'Aragorn.La nouvelle carte dévoilée par Amazon fait désormais apparaitre des noms de territoires et de mers, comme celle que l'on connait bien. Sauf que la plupart des lieux sont inconnus aux béotiens : en bas à gauche, on peut ainsi découvrir l'île de Númenor, légendaire royaume des hommes déjà détruit au moment où se déroule Le Seigneur des Anneaux. Les régions d'Harad et de Khand sont également présentes, dont les peuples se sont battus aux côtés de Sauron.Les autres noms de régions sont tout aussi nébuleux pour ceux qui n'ont lu ou vu que Le Seigneur des Anneaux, et pour cause : la série se déroulera bel et bien avant cette trilogie, comme prévu. « Bienvenue au Deuxième Âge », a précisé Amazon dans un autre message. Le Deuxième Âge, ou Second Âge, de la Terre du Milieu prend place — surprise — avant le Troisième Âge, celui des événements du Seigneur des Anneaux.Sauf que l'hypothèse d'une jeunesse d'Aragorn devient alors plus douteuse : celui-ci est en effet né le 1er mars 2931, au cours du Troisième Âge, ou Tiers Âge, de la Terre du Milieu. Et pas au Deuxième Âge, donc. La série s'intéresserait plutôt à la chute du royaume des hommes, Númenor, et aux événements qui ont conduit à cette triste fin.Un grand nombre de peuples devraient ainsi être visibles dans la série : des elfes, des nains, et l'avènement de Sauron, qui forgera ses anneaux de pouvoir...Les différentes cartes sont disponibles à cette adresse