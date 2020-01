Amazon diffusera une adaptation des comics Fear Agent

< >

Un trio de producteurs, Seth Rogen, Matt Tolmach et David F. Sandberg, se retrouve derrière cette série de science-fiction adaptée des bandes dessinées Fear Agent. Le premier a notamment produit la série Preacher, tirée des comics de Garth Ennis, le deuxième a produit Venom et bientôt Morbius, tandis que le dernier a réalisé Dans le noir et Shazam !.Ensemble, ils ont porté le projet auprès de Sony Pictures Television, qui devrait être diffusé par Amazon, qui a notamment dans son catalogue The Boys, série adaptée des comics de Garth Ennis et Darick Robertson.La création de la série s'inscrit dans un contrat signé par Rick Remender, scénariste de Fear Agent, avec Sony Picture Television, pour trois années de collaborations. Deadly Class, une série diffusée sur Syfy, tirée des bandes dessinées de Remender, faisait aussi partie de ce partenariat.À la coproduction également, un certain Tony Moore, qui assure une partie des dessins de Fear Agent et a notamment participé à la grande aventure The Walking Dead, en comics et à la télévision.La série de bandes dessinées suit les aventures de Heathrow Huston, un des derniers Fear Agent, qui lutte contre différentes menaces spatiales. Remender explique souvent qu'il a créé le personnage et l'univers pour rendre sa place à la science-fiction classique, à l'ancienne, dans la bande dessinée, désormais reléguée au second plan.En France, Fear Agent est publié par Akileos : un omnibus rassemblant l'intégrale de la sortie a été mis en vente en novembre 2019.via The Hollywood Reporter