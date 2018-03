Amazon poserait un milliard $ pour acheter la trilogie du roi de la SF en Chine

Il n’y a pas que le Seigneur des Anneaux dans le monde littéraire. Preuve : Amazon a décidé de dépasser le cadre des histoires occidentales pour trouver de nouvelles aventures à porter sur écran. Ainsi, la firme serait en pourparlers à la hauteur d’un milliard de dollars pour les droits d’une trilogie chinoise...







C’est l’auteur Liu Cixin, dont une partie de la trilogie a été publiée chez Actes Sud (traduction par Gwennaël Gaffric), qui fait l’objet des attentions amazoniennes. Selon plusieurs sources, le géant du web essaye également de se procurer les droits d’un développeur de jeux, Lin Qi, qui œuvre pour Youzu Interactive. Et toujours dans la perspective de produire une série, sur trois saisons.

Mais revenons à la trilogie de science-fiction. Pour l’heure, la maison d’Arles n’a fait paraître que deux des trois ouvrages, Le problème à trois corps, et La forêt sombre, avec un peu moins de 26.000 ventes à cette heure. Mais dans le même temps, il s’agit là d’une des aventures de SF les plus populaires de Chine : l’achat des droits pour un montant outrancier n’est pas vraiment un frein pour Amazon.

Et comme l’adaptation qui devait être prise en charge par une société de production chinoise a finalement été bloquée, la firme américaine dispose d’un boulevard. D’ailleurs, un milliard de dollars, selon certains, ce serait la somme déboursée pour Le Seigneur des Anneaux. Investir le même montant pour trois saisons d’une adaptation n’a rien d’affolant.



Car l’enjeu reste toujours de parvenir à concurrencer Netflix et de se distinguer le mieux possible de l’offre streaming et des inédits que propose la plateforme.

De son côté, le romancier a affirmé qu’il ne planchait actuellement sur aucun projet cinématographique, et que côté livre, il ne fallait rien attendre de lui avant un ou deux ans.



via Mtime