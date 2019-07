Amazon prépare un MMO sur l'univers du Seigneur des Anneaux

Erik Stein de Pixabay Erik Stein de Pixabay

Amazon a révélé aujourd’hui que le MMO du Seigneur des anneaux – actuellement en préparation –, est développé en collaboration avec son studio interne, Amazon Game Studios. Les studios se sont entourés de développeurs expérimentés qui ont travaillé sur des jeux tels que Everquest, Destiny, Planetside, World of Warcraft et d’autres MMO, selon IGN Athlon Games avait déclaré que le MMO serait « un jeu en ligne se déroulant dans le monde de la Terre du Milieu, bien avant les événements du Seigneur des Anneaux, explorant des terres, des personnages et des créatures jamais vus auparavant par les fans de l’univers Tolkien ».Il s’agit du second (ou deuxième ?) projet qu’Amazon développe sur la saga du Seigneur des Anneaux. En effet en début d’année, il avait annoncé la préparation d’une série prequel qui se déroulerait dans le Second Âge de la Terre du Milieu. Récemment, nous avons appris que ce serait J.A Bayona qui réaliserait la série.Toutefois Amazon a explicitement dit que le MMO et la série n’ont aucun lien entre eux – bien qu’ils aient été développés à peu près au même moment, et qu’ils précéderont tous deux la communauté de l’anneau de Tolkien.Le MMO du Seigneur des Anneaux d’Amazon ne sera pas non plus le premier projet vidéoludique du genre basé sur le monde de Tolkien. Le Seigneur des anneaux en ligne, LotRO, existe depuis 2007 et offre aux joueurs la possibilité d’explorer les événements de la trilogie durant la Guerre de l’Anneau.Le nouveau projet sera donc développé en parallèle de New World, un autre MMO déjà dans les fourneaux d’Amazon. Il sera apparemment jouable sur PC et console, mais aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée.Via The Next Web.