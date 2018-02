Amazon prépare une série Conan le Barbare

Conan le Cimmérien vit-il une renaissance ? Après un retour chez Marvel prévu en 2019, c'est une nouvelle série, produite par Amazon, qui fera revenir le musculeux personnage créé par Robert E. Howard sur les écrans. Le scénario sera signé Ryan Condal, créateur de la série de science-fiction Colony. Conan permettra aussi à Amazon de concrétiser sa mise sur la fantasy, après la série tirée du Seigneur des Anneaux.

La série Conan ira chercher ses inspirations du côté des ouvrages originaux de Robert E. Howard, qui recueillaient des nouvelles écrites à partir de 1932. Howard a écrit de nombreuses aventures pour le héros, qui a ensuite vu son univers étoffé et repris par d'autres auteurs, dans d'autres domaines, notamment la bande dessinée.

Ryan Condal supervisera la création de la série, aux côtés de Miguel Sapochnik, réalisateur pour la série Game of Thrones, et Warren Littlefield, producteur exécutif de Fargo et de La Servante écarlate. Les sociétés de production Pathfinder Media et Endeavor Content sont également dans la partie.



A priori, cette série Conan le plongera dans un monde plus civilisé, mais toujours au cours de l'âge hyborien... Condal et Sapochnik ont tous deux assuré qu'ils étaient de grands fans de la série littéraire d'Howard, et promettent une fidélité exemplaire à l'œuvre originale... Conan a bien sûr été incarné par Arnold Schwarzenegger à deux reprises au cinéma, en 1982 et 1984.



Pour le moment, aucune date de diffusion pour cette série.

via Deadline