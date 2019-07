Amazon présente les créateurs de sa série Le Seigneur des Anneaux

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019



Avec sa série inspirée du Seigneur des Anneaux, Amazon risque gros : 1 milliard $ va être investi dans la production de 5 saisons, mais le succès de l'entreprise déterminera aussi l'avenir d'Amazon Prime Video, sans aucun doute. Aussi, le géant du ecommerce met-il un maximum d'atouts de son côté : outre une communication sur le long terme, voici les noms des premiers créateurs derrière la série.Amazon a débauché chez la concurrence, et en premier lieu du côté de la chaine HBO, à l'origine des succès que furent Game of Thrones, mais la légendaire série Les Soprano : Bruce Richmond, Gene Kelly et Jason Cahill font ainsi partie des producteurs exécutifs de la série LOTR d'Amazon.Dans une vidéo qui abandonne les drones et autres outils technologiques pour des cartes et une bonne vieille machine à écrire, la plateforme dévoile l'essentiel de l'équipe créative, supervisée par les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay. Elle comprendra Gennifer Hutchison (Breaking Bad, Better Call Saul), Helen Shang (13 Reasons Why), Jason Cahill (Les Sopranos), Justin Doble (Stranger Things), Glenise Mullins, Stephany Folsom (Toy Story 4) ou encore Bryan Cogman (Game of Thrones).Une équipe d'auteurs chevronnés, donc, qui révèle qu'Amazon a bel et bien sorti le chéquier pour sa série. Du côté des spécialistes de J.R.R. Tolkien et de son oeuvre, Tom Shippey a été appelé à la rescousse : il est l'auteur de plusieurs livres sur son oeuvre, dont J. R. R. Tolkien: Author of the Century (Harper Collins, 2000).Les fans des films de Peter Jackson et des illustrations du Seigneur des Anneaux seront heureux d'apprendre que l'incontournable John Howe sera aussi de la partie...