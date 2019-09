Amazon Publishing Readers Awards : Ian Rankin, grand favori du public

Pour rappel, en juin dernier, une filiale éditoriale de la firme de Jeff Bezos avait annoncé qu’elle sponsoriserait les nouveaux prix littéraires lancés par le festival Capital Crime en 2019. Les lauréats des différentes catégories ont tous été dévoilés à la fin de la manifestation qui se tenait du 26 au 28 septembre à Londres. Et le public a été sollicité à voter pour élire ses favoris.« Le Capital Crime concerne avant tout les lecteurs » a affirmé David Headley co-fondateur du festival. « Il est donc naturel que nous donnions aux lecteurs le dernier mot pour déterminer qui remporterait nos prix. »Voici les lauréats :Meilleur roman policier : Ian Rankin – In A House of Lies (Orion)Meilleur roman criminel : Ian Rankin – In A House of Lies (Orion)Meilleur thriller : Mick Herron – London Rules (John Murray)Meilleur premier roman : Oyinkan Braithwaite – My Sister, The Serial Killer (Atlantic)Meilleur livre numérique : CL Taylor – Sleep (HarperCollins)Meilleur livre audio : Stuart Turton – The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle – lu par Jot DaviesMeilleur auteur indépendant : Will Dean – Red Snow (Point Blank)Meilleur film : BlacKKKlansmanMeilleure série TV : Killing EveVia The Bookseller