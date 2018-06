Amazon travaille à une série tirée de La Roue du Temps, de Robert Jordan

Peu de détails donc sur l'adaptation de cette série culte de la fantasy, mais les fans s'en contenteront malgré tout : Jennifer Salke, présidente d'Amazon Studios, a confirmé que le projet d'une série tirée de La Roue du Temps était toujours d'actualité.

Dans un entretien avec Deadline, elle explique : « Je n'ai pas encore eu les scripts de ces projets [La Roue du Temps, donc, et The Dark Tower, NdR]. Je les aurais en main dans les semaines à venir. Aucun de ces deux projets n'est abandonné. Ils sont même d'actualité, vraiment. »

En France, la série de livres La Roue du Temps a été publiée par Rivages, puis Fleuve Noir, et enfin Bragelonne, depuis 2012, dans une traduction de Jean-Claude Mallé.

Mort en 2007 sans avoir pu achever sa série La Roue du Temps, Robert Jordan avait pris soin de laisser des notes et instructions pour qu'un auteur puisse s'en charger. C'est l'écrivain américain Brandon Sanderson qui a ainsi terminé la saga en 2013 : une bonne partie des livres sont encore inédits en français, mais Bragelonne poursuit la traduction et publication. Le Cœur de l'hiver, neuvième tome, est le dernier paru.

Le résumé de l'éditeur pour La Roue du Temps, tome 1 :

La Roue du Temps tourne et les Âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. C'est la Nuit de l'Hiver dans la contrée de Deux-Rivières et, en ce soir de fête, l'excitation des villageois est à son comble. C'est alors qu'arrivent trois étrangers comme le jeune Rand et ses amis d'enfance Mat et Perrin n'en avaient jamais vu : une dame noble et fascinante nommée Moiraine, son robuste compagnon et un trouvère. De quoi leur faire oublier ce cavalier sombre et sinistre aperçu dans les bois, dont la cape ne bougeait pas en plein vent... Mais, quand une horde de monstres sanguinaires déferle et met le village à feu et à sang, la mystérieuse Moiraine devine qu'ils recherchaient quelqu'un : pour les trois amis l'heure est venue de partir. Car la Roue du Temps interdit aux jeunes gens de flâner trop longtemps sur les routes du destin...