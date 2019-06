Amélie Nothomb et Philippe Forest coprésidents du Livre sur les quais (Morges)

Pour les éditions Gallimard, le festival vaudois sera l’occasion de présenter la collection Continents noirs, qui compte à ce jour une centaine de titres et une cinquantaine d’auteurs. Le PDG, Antoine Gallimard, est également attendu pour l’événement.L’Espagne et sa littérature seront l’hôte d’honneur de l’événement avec la venue de plusieurs auteurs contemporains. Notons qu’à l’occasion du salon du livre de Genève, c’était Barcelone qui était la ville invitée.Deux présidents d’honneur superviseront Le livre sur les quais 2019 : Amélie Nothomb et de Philippe Forest. Tous deux auront une actualité avec la rentrée littéraire.La première présentera son nouveau roman, Soif, à paraître chez Albin Michel ce 21 août, avec un suspens très entretenu : « Pour éprouver la soif, il faut être vivant », est la seule présentation que l’on a pu avoir.Philippe Forest viendra avec Je reste roi de mes chagrins, attendu le 29 août aux éditions Gallimard. Un récit qui se situe au siècle dernier, lorsqu’un célèbre premier ministre anglais accepte de poser pour un tableau.Enfin, notons la présence en Suisse de François Busnel, animateur de La grande librairie, pour une rencontre prévue ce 23 juin, sous inscription (mais complet…) à Lausanne, et une seconde au théâtre de Carouge à Genève, le 21 juin.