Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie adapté en mini série HBO Max

L’actrice et réalisatrice mexico-kényane Lupita Nyong'o, connue notamment pour son rôle dans Twelve Years a Slave, avait déjà annoncé son projet d’adapter le roman à succès de l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah (traduit par Anne Damour, Gallimard). On sait aujourd’hui que cette mini série de 10 épisodes verra le jour sur le prochain service de streaming de WarnerMedia, HBO Max de son petit nom.



« Mon rêve ? Réaliser Americanah, et c’est en train de se concrétiser », avait déclaré Lupita Nyong'o il y a quelques mois. « Cela va arriver dans un avenir proche. Cela fait longtemps que je m’y prépare et je suis plus que prête à m’engager dans ce projet. »Un projet qui réunira Lupita Nyong’o et Danai Gurira pour la troisième fois. Avant de jouer Okoye dans Black Panther, Gurira avait écrit une pièce de théâtre pour Broadway intitulée Eclipsed et portée par l’oscarisée Lupita Nyong'o en 2015, qui interprétait Nakia.Pour cette nouvelle collaboration, Danai Gurira, vue aussi dans The Walking Dead, s’occupera du scénario tandis que Lupita Nyong'o incarnera le rôle du personnage principal, Ifemelu. Les deux femmes assureront la production.Cette mini série de 10 épisodes comptera parmi les séries HBO Max, aux côtés notamment d’un préquel d’Harry Potter , de quoi concurrencer le monde du streaming. Pour le moment, aucune date n’a été délivrée pour l’adaptation d’Americanah, mais la nouvelle plateforme de streaming devrait ouvrir en 2020, avec une version bêta au plus tard fin 2019.Americanah est le quatrième ouvrage de Chimamanda Ngozi Adichie, publié en 2013. Il suit le parcours d’une jeune femme nigériane qui a émigré aux États-Unis, et qui, après avoir été confrontée à la pauvreté et à la discrimination, devient une blogueuse célèbre.