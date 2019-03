Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie aura droit à son adaptation

Ifemelu quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Jeune et inexpérimentée, elle laisse derrière elle son grand amour, Obinze, éternel admirateur de l’Amérique qui compte bien la rejoindre.

Mais comment rester soi lorsqu’on change de continent, lorsque soudainement la couleur de votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui aviez jamais donnés?

Pendant quinze ans, Ifemelu tentera de trouver sa place aux États-Unis, un pays profondément marqué par le racisme et la discrimination. De défaites en réussites, elle trace son chemin, pour finir par revenir sur ses pas, jusque chez elle, au Nigeria.

À la fois drôle et grave, doux mélange de lumière et d’ombre, Americanah est une magnifique histoire d’amour, de soi d’abord mais également des autres, ou d’un autre. De son ton irrévérencieux, Chimamanda Ngozi Adichie fait valser le politiquement correct et les clichés…

« Mon rêve ? Réaliser Americanah, et c’est en train de se concrétiser », a déclaré Lupita Nyong'o. « Cela va arriver dans un avenir proche. Cela fait longtemps que je m’y prépare et je suis plus que prête à m’engager dans ce projet. »L’actrice et réalisatrice mexico-kényane a acheté les droits du roman de Chimamanda Ngozi Adichie en 2014. Elle a immédiatement collaboré avec Danai Gurira pour l’écriture du scénario, que l’on retrouve aussi dans le film Black Panther.Ce sera la troisième fois que Nyong'o et Gurira travaillent ensemble. Avant de jouer Nakia et Okoye dans Black Panther, Gurira a écrit une pièce de théâtre pour Broadway intitulée Eclipsed et portée par l’oscarisée Lupita Nyong'o en 2015.Selon les dernières informations, David Oyelowo devrait partager l’affiche avec Lupita Nyong'o. Plan B Entertainment, la société de Brad Pitt, devrait produire l’adaptation.Americanah est le quatrième ouvrage de Chimamanda Ngozi Adichie publié en 2013. Il suit le parcours d’une jeune femme nigériane qui a émigré aux États-Unis, et qui est confrontée à la pauvreté, mais aussi à la discrimination, jusqu’au jour où elle devient une blogueuse célèbre.Le résumé de l'éditeur :via P.M. News