Amiens : un Rendez-vous de la BD totalement revisité pour 2020

Rendez-vous donc pour le temps fort, les 5, 6 et 7 juin 2020, pendant tout le mois pour cette nouvelle version hybride, et à partir de septembre pour les 1ers Rendez-Vous Hauts-de-France dans le cadre de « 2020, année de la BD », en lien avec les scènes nationales de la Région.Pour ce mois de juin, les 86 auteurs initialement invités sur l'édition 2020 ont répondu avec enthousiasme aux propositions de créations inédites d'objets graphiques (images, strips, planches), de textes et de vidéos. L'équipe bénévole s'est mobilisée pour proposer des coups de coeur de lecture et des animations à destination du jeune public, rendez-vous incontournable des plus jeunes visiteurs sur le festival (planning dans le communiqué ci-juin et sur le site ).Les coups de coeur du festival, les coulisses des métiers de la BD, les expositions, tout ce qui fait habituellement le sel du festival sera concentré dans une revue collector (disponible en service presse), preuve que la BD est un média résilient !En 25 ans, le festival, au-delà d'un événement festif et littéraire, est devenu un centre de création, de production et d'exposition autour de la bande dessinée, de dimension régionale, nationale et internationale, avec des prises de position fortes sur la rémunération des auteurs, la formation et l'insertion par le 9e Art, etc.