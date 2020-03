Amours solitaires, d'après le livre de Morgan Ortin, en websérie sur Arte.tv

Sous ses airs de comédie romantique, Amours solitaires nourrit également une réflexion sur la complexité du sentiment amoureux en dévoilant ses multiples facettes. Au fil des épisodes, la légèreté des premiers textos fait place à des interrogations plus profondes, notamment quand se pose la question de l’engagement. Les vannes aguicheuses s’effacent au profit de missives brûlantes et parfois désespérées, comme pour révéler le feu qui couve sous les petits écrans glacés des portables.

L’adaptation d’Amours solitaires en websérie s’est faite dans le cadre de l’ Atelier de l’Audiovisuel Public , l’appel à projets commun lancé en 2018 sur le thème Ma vie sur les réseaux sociaux . Sélectionnée parmi quatre autres propositions, elle a été réalisée par Xavier Reim et écrite par Joris Goulenok. Le scénario est basé sur le tome 1 de l'ouvrage.La websérie est produite par Milgram, ARTE France, l’INA, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et TV5MONDE.La déclinaison audiovisuelle d’Amours solitaires a été découpée en vingt-trois épisodes de une à trois minutes, qui seront diffusés quotidiennement sur 4 semaines, à partir du 30 mars sur Instagram et YouTube, ainsi que du 4 avril sur arte.tv.La websérie se décline en deux formats : l’un vertical, comme filmé par les personnages eux-mêmes (vidéos qui seront postées quotidiennement sur Instagram, sur IGTV) et l’autre horizontal, filmé d’un point de vue extérieur et plus classique (à destination de YouTube et d’arte.tv).Amours solitaires se présente comme romance épistolaire à l'heure des réseaux sociaux. Son intrigue nous fait suivre au jour le jour la correspondance numérique de l’audacieuse Maud (Manika Auxire) et du timide Simon (Adam Bessa), deux amants des temps modernes. Les messages qu’ils s’envoient sont un subtil montage de SMS authentiques glanés par l’autrice du livre sur Instagram.Chaque épisode superpose les messages et la situation dans laquelle Maud et Simon les écrivent (lors d’une soirée festive, à un dîner entre potes rigolards, au fond du lit, voire aux toilettes…). Ainsi, contrairement au compte Instagram et au livre, la série dévoile l’envers du décor.« Nous voulions jouer sur ces mensonges du quotidien qui font la beauté des échanges. Le contexte n’est parfois pas du tout romantique mais cela apporte du second degré », signale Morgane Ortin dans un communiqué.Présentation de la websérie :Depuis 2017, l'autrice partage des milliers de captures d’écran de conversations intimes d’anonymes qu’elle reçoit via l’application. « Je voulais qu’on lise ces messages comme les strophes d’un poème », déclare-t-elle.