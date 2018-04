Andrew Sean Greer devient lauréat du prix Pulitzer de Fiction 2018

Les Prix Pulitzer 2018 ont été présentés ce 16 avril : 14 catégories sont au menu, ainsi que des prix en fiction, poésie, histoire et d’autres. De quoi anticiper les prochains titres qui seront débattus par les maisons d’édition dans le monde, dans les prochaines semaines.





Dans la catégorie Fiction, c’est Less d’Andrew Sean Greer, présenté comme « un livre généreux et musical dans sa prose et expansif, dans sa structure et son message, qui parle de vieillissement et de la nature fondamentale de l’amour ».

Catégorie Histoire, c’est le livre de Jack E. Davis, The Gulf : The Making of an American Sea, qui devient lauréat. L’ouvrage traite de l’histoire environnementale dans le Golfe du Mexique. En tant que dixième plus grande étendue d’eau de la planète, il incarne un des écosystèmes marins les plus diversifiés et les plus vivants de la planète.

En Biographie, Caroline Fraser et son livre sur Laura Ingalls Wilder ont séduit le jury. Prairie Fires : The American Dreams of Laura Ingalls Wilder raconte comment l’auteure de la série La petite maison dans la prairie a métamorphosé l’histoire de sa famille : échec, pauvreté et lutte constante sont devenus une œuvre portée sur l’amour familial et la persévérance.

En poésie, Frank Bidart, avec Half-light : Collected Poems 1965-2016, porte haut les couleurs. « Un ouvrage d’ambition inébranlable et d’une portée remarquable, qui mêle de longs poèmes dramatiques à de brefs textes elliptiques, en s’appuyant sur la mythologie classique et réinventant les formes de désirs qui défient les normes sociétales », indique le Pulitzer.

Enfin, en General Non Fiction, James Forman Jr, avec Locking Up Our Own : Crime and Punishment in Black America plonge dans les racines de l’Amérique. Comment la justice pénale des États-Unis a pu avoir des conséquences souvent dévastatrices sur les citoyens et les communautés ethniques spécifiquement.