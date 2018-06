Andy Kubert et Lee Garbett, premiers invité de la Comic Con Paris

Le Comic Con sera de retour à Paris pour une quatrième édition du 26 au 28 octobre prochain. La Grande Halle de la Villette accueillera une nouvelle fois le festival de la pop culture. La billetterie est enfin ouverte et on annonce la présence de deux premiers invités, Lee Garbett et Andy Kubert.





Le Comic Con Paris, c’est une plongée dans le monde des comics. Animation, rencontre, une centaine d’artistes internationaux et cosplay, tout est réuni pour faire de ces trois jours une expérience à part entière. Science-fiction, Héroic Fantasy et Fantasy, toute la pop culture s'est donné rendez-vous et personne ne sera oublié. Alors on enfile son costume moulant, sa cape ou son armure et on file à la Grande Halle.



On y rencontrera donc cette année Lee Garbett, dessinateur anglais. Après avoir été découvert chez Wildstorm, il fait un court passage chez DC Comics où il travaillera sur la série Batman avant de rejoindre les studios Marvel. En 2014, il réalisera la série Loki : Agent d’Asgard avec Al Ewing avant de reprendre Lucifer qui sera ensuite adapté en série. Il a également participé au film X-men Days of the Future Past en qualité de concept artist.



On croisera également Andy Kubert, fils du légendaire Joe Kubert. Après des débuts chez DC Comics, le dessinateur américain a vu sa carrière s’envoler quand il rejoint les studios Marvel pour reprendre la série X-men à la place de Jim Lee, avec Fabian Nicieza, en 1992. Il retournera chez DC Comics en 2009 pour travailler sur la série Batman : Qu’est il arrivé au chevalier noir en collaboration avec Neil Gaiman ainsi que la série Flashpoint qui devrait arriver sur grand écran.



Toutes les informations et le programme à venir sont disponible sur le site. En attendant un petit rappel de l’an dernier...