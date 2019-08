Andy Serkis réalisera la suite de Venom, avec Carnage en supplément

Andy Serkis, le roi de la motion capture, technologie qui a permis d'enregistrer les mouvements et les expressions de Gollum, personnage de la trilogie du Seigneur des Anneaux, sera donc derrière la caméra pour filmer la suite des aventures de Venom, le personnage des comics Marvel souvent présenté face ou aux côtés de Spider-Man. Cela n'avait pas été le cas dans le premier film, porté avant tout par Sony Pictures, et non par les studios Marvel.Une attente déçue des fans qui sera peut-être satisfaite avec ce nouveau film, ce qui n'est toutefois pas certain. Le premier film avait permis de récolter 855 millions $ au box-office mondial, pour un budget estimé entre 100 et 115 millions $.Le film devrait sortir pour le mois d'octobre 2020, selon les indices semés çà et là par Sony. Le scénario devrait être à nouveau signé par Kelly Marcel, auteure de Terra Nova et de Cinquante nuances de Grey.Seule certitude : Venom fera face à Carnage, un super-vilain lui aussi rendu surpuissant par le symbiote, créé par le scénariste David Michelinie et le dessinateur Mark Bagley en 1991. La créature maléfique sera incarnée par Woody Harrelson via Variety