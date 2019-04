Andy Warhol et Hergé : l’histoire d’une admiration réciproque

Un Belge qui dessine un apprenti reporter, au visage rond et à la houppette blonde, avec comme meilleur ami un petit fox-terrier du nom de Milou, et le pape américain du pop art, ces deux artistes semblaient bien éloignés l’un de l’autre. Et pourtant, Hergé et Andy Warhol ont été source d’inspiration mutuelle, et plus encore, se sont voué une véritable admiration.





Une rencontre fortuite



Hergé et Warhol se rencontrent pour la première fois en 1972 lorsque le créateur des aventures de Tintin se rend à la « Factory », l’atelier d’artiste que le peintre a ouvert à New York en janvier 1964. Les deux artistes se rendent compte de plusieurs points communs : ils ont tous deux commencé leur carrière dans l’illustration publicitaire et marketing, et ont également construit leur carrière avec des œuvres centrales qui ont su s’imposer comme de véritables phénomènes culturels.



Des similitudes qui se poursuivent également dans leur travail. En effet, Warhol utilise des couleurs vives empruntées à l’art publicitaire d’abord puis plus fréquemment à la bande dessinée. Une technique très importante pour Hergé, créateur de l’utilisation de couleurs unies (non ombrés).



« La notion d’ombre, de lumière et d’ombre est une convention... Je préfère me lever pour des couleurs uniques qui ont l’avantage d’être plus simples et plus compréhensibles. Pour un enfant, le pull de Tintin est bleu. Complètement bleu. Pourquoi devrait-il être bleu clair d’un côté et bleu foncé de l’autre ? C’est le même cavalier », expliquait Hergé.



Et même si le phénomène Tintin ne sait jamais véritablement déployer sur le continent américain, Andy Warhol le reconnaissait comme une influence importante sur le mouvement pop art aux États-Unis dans les années 60.



« Bien sûr que je connaissais Hergé avant de le rencontrer. J’avais l’habitude de lire les albums de Titin, je les trouve chez certains libraires à New York. D’ailleurs, c’est par la bande dessinée que j’ai commencé. J’ai cherché du pop art partout ! » affirme le peintre américain en 1977

Deux créateurs de génie



« Hergé a influencé mon travail de la même manière que Walt Disney. Pour moi, Hergé est plus qu’un artiste de bande dessinée. Chez lui, il existe une dimension politique et satirique. » Et pour le créateur de Tintin, le maître du pop art semble avoir été plus qu’un peintre américain à la mode. Dans les années 1970, Hergé le charge de peindre son portrait, Warhol lui propose une série de quatre images, dans un style qu’on lui connaît bien.



Les deux artistes se retrouvent lors d’une exposition à Bruxelles, au palais des beaux arts sous le thème de « L’art américain de 1945 à nos jours ». L’occasion pour les deux grandes vedettes de se revoir, d’échanger, et surtout d’exposer l’une de leurs plus grandes collaborations : le portrait de Hergé par Andy Warhol.



« D’où vient votre petit bonhomme Tintin ? » demande l’Américain. « Il sort de mon imagination, c’est comme une esquisse où tout le monde peut se reconnaître. Il est âgé de 48 ans, il est né en 1919. » « Et il a changé depuis toutes ces années ? Est-ce qu’il porte des cravates parfois ? » reprend Andy Warhol, amusé. « Oui, il a beaucoup évolué, il en portait pendant les années 30. la dernière fois qu’il a changé d’apparence c’est lorsque je lui ai acheté une paire de jeans, depuis 1929 il portait des pantalons de golf. » « Oh génial ! » s’exclame-t-il.





Comme quoi, entre le père de Tintin et le pape de la pop culture, il y a bien plus qu’une mèche blonde en commun.

Via Open Culture