Ânes, chevaux et loups pour le Goncourt des animaux !

La plupart du temps, les moines murmurent des prières à l’oreille de Dieu, pendant que les chevaux écoutent bruire l’univers. La plupart du temps, les moines vont à pied à l’appel des cloches, pendant que les chevaux piétinent ou dodelinent sans nulle part où aller. La plupart du temps, les moines se retirent dans leur cellule, pendant que les chevaux regagnent leur stalle. « Mais il arrive qu’un moine se recueille auprès des chevaux sous leur abri. Il arrive qu’il aille à cheval par les chemins à la rencontre de l’inconnu et peut-être de l’abandonné. Il arrive qu’il murmure ses prières à l’oreille des chevaux comme une hymne de louange adressée par l’homme à l’univers. »

Lorsque le père de Caroline Audibert découvre un loup dans une forêt du Mercantour au début des années 1990, l’animal appartient encore aux légendes. Rencontre marquante pour une enfant qui grandit en pleine montagne au cœur du parc national et côtoie les bergers de l’Alpe… Devenue adulte, elle a remonté la piste du loup parmi les derniers territoires sauvages de l’Hexagone.

Minutieusement, elle démêle trente ans d’une histoire commune qui rapproche les hommes de cet animal qui se joue des frontières.

Dans le contexte d’une érosion majeure de la biodiversité, cette enquête littéraire initie à une idée plus vaste de l’écologie, à une vision systémique des choses. Elle explore la question du vivre-semble entre les hommes et le monde sauvage dont le loup se révèle le symbole.

Considéré comme le « Goncourt des animaux », le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis récompense chaque année un roman et un essai de qualité littéraire, où l’animal est à l’honneur, qu’il soit ou non le sujet principal de l’œuvre. Parmi les ouvrages en lice , le jury a choisi de récompenser Alexandre Siniakov pour Détachez-les et amenez-les moi (Fayard). Ce récit raconte l’histoire d’un moine qui a recueilli des chevaux et des ânes abandonnés et qui décide d’en prendre soin avec un attachement total et sincère.Résumé de l’éditeur pour Détachez-les et amenez-les moiPar ailleurs, Caroline Audibert a reçu le Prix 30 Millions d’Amis « Essai » pour son livre Des loups et des hommes (Plon - Terres Humaines). Elle y détaille, dans le contexte d’une érosion majeure de la biodiversité, la question du vivre-ensemble entre les hommes et le sauvage dont le loup est le symbole.Résumé de l’éditeur pour Des loups et des hommesLa Fondation 30 Millions d’Amis a attribué à Alexandre Siniakov un chèque d’une valeur de 3000 euros et à Caroline Audibert, un chèque de 1000 euros, qu’ils devront reverser en intégralité à une association de protection animale de leur choix.Pour sa 37e édition, le jury était composé de Teresa Cremisi, Didier Decoin de l’Académie Goncourt, Irène Frain, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux de l’Académie française, Michel Houellebecq, Reha Hutin, et l’écrivain Joël Dicker.En 2018, le prix avait été attribué à Ina Mihalache dite Solange pour son ouvrage Autoportrait en Chienne aux éditions L’Iconoclaste. Le prix 30 Millions d’Amis « Essai » avait été décerné à La Théorie du tube de dentifrice de Peter Singer publié chez la Goutte d’Or.