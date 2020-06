Animation : Le Tour du monde en 80 jours et Ernest et Célestine en vue

Passepartout, un jeune ouistiti rêveur et timoré, voit sa vie chamboulée lorsqu’il rencontre l’aventurier Phileas Frogg. Phileas est un grand explorateur, du moins c’est ce qu’il aime prétendre. Frimeur et toujours prêt à relever le moindre défi avec sa fidèle planche de surf, il accepte un pari insensé — faire le tour du monde en 80 jours ! Et Passepartout sera son fidèle assistant.

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour y faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Photographie : Le Tour du monde en 80 jours, réalisé par Samuel Tourneux

Adaptée par les scénaristes David Michel (Léna Rêve d'étoile, Totally Spies ! Le film) et Gerry Swallow (Ratchet et Clank, L'Âge de Glace 2), l'œuvre de Jules Verne trouvera un nouvel univers visuel avec cette coproduction Cottonwood Media et Studio Canal. Entièrement réalisée en animation 3D, elle mettra en scène des animaux, pour incarner les personnages de Verne...Le film, réalisé par Samuel Tourneux, devrait sortir sur les écrans en 2021.Autre aventure extraordinaire, celle d'Ernest et Célestine, qui entament un Voyage en Charabie... Après le film de 2012, réalisé par Stéphane Aubier, Vincent Patar et Benjamin Renner, cette nouvelle production tirée des livres de Gabrielle Vincent sera réalisée par Jean-Christophe Roger et Julien Chheng, et produit par Folivari et Studio Canal.Le scénario du long-métrage est signé par Guillaume Mautalent, Sébastien Oursel et Jean Regnaud. Ce film sera sur les écrans le 5 avril 2021.