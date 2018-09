Aniss El Hamouri, Prix Révélation ADAGP/Quai des Bulles 2018

L'auteure de bandes dessinées Aniss El Hamouri a été désignée lauréate du Prix Révélation ADAGP/Quai des Bulles pour Comme un frisson, publié par les éditions Vide Cocagne. Le jury de la récompense y a vu « un portrait très juste de ce que peuvent vivre certains jeunes adultes d’aujourd’hui ».

Renata est une jeune fille mal dans sa peau. Depuis quelques temps, elle ressent d'étranges frissons qui se révèlent être une sorte de pouvoir : elle pressent les menaces. Malgré ce don, elle n'a pas pu prévenir le vol de son ordinateur. Au hasard d'une soirée, elle retrouve les voleurs mais les deux compères ne lui rendent pas de suite son précieux bien : commence alors un jeu vicieux de chantage et de mise en confiance, une aventure entre marginaux qui, chacun à leur manière, cherchent leur place. Le livre d'Aniss El Hamouri est un long périple violent à travers la vie d'une jeune fille en souffrance : un récit âpre et poétique au service d'un trait nerveux et contemporain, qui ne cherche pas à séduire, mais à raconter la folle épopée glauque de Renata, triste et fragile chenille en transformation vers sa forme ultime de papillon de nuit. Le travail de l'auteur tourne autour de la métamorphose : comment réussir à changer malgré la violence du monde, de la maladie, comment éclore dans un milieu hostile et enfin se trouver ?

L'album d'Aniss El Hamouri a été sélectionné au sein d'une liste comprenant 10 albums . L'auteur recevra 5000 €, tandis que la chaîne Arte diffusera un portrait filmé à son sujet.Le résumé de l'éditeur pour Comme un frisson :« Aniss El Hamouri est un dessinateur au regard exceptionnellement aiguisé, qui possède un sens inné de la mise en scène et du point de vue. Certaines planches rappellent la virtuosité de Patrice Killoffer, alors que la tonalité très sombre et la thématique évoquent plutôt le Blast de Larcenet », écrivait Nicolas Ancion dans nos colonnes , à propos de Comme un frisson.Le lauréat a été désigné par un jury de professionnels coprésidé par les artistes Philippe Ramette et Elizabeth Garouste, et composé de Pili Munoz (directrice de la Maison des auteurs d’Angoulême), Étienne Davodeau (auteur), Néjib (auteur et lauréat 2016), Robin Cousin (auteur et lauréat 2017), et, Jean-Christophe Ogier (journaliste spécialisé BD)Aniss El Hamouri - Comme un frisson - Vide Cocagne - 9791090425798 - 20 €