Anna Felder, Grand Prix suisse de littérature, et Yla von Dach, prix spécial de traduction

L’Office fédéral de la culture suisse a décerné son Grand Prix suisse de littérature à Anna Felder, tandis qu'Yla von Dach a été récompensée par le prix spécial de traduction. Par ailleurs, 7 autres Prix suisses de littérature ont été décernés.



Anna Felder et Yla von Dach





Les Grands Prix suisses de littérature sont décernés sur recommandation du jury fédéral de littérature. Ils récompensent une personne qui s’engage de manière exceptionnelle dans le domaine de la littérature suisse, que ce soit dans la médiation, l’édition, la production, la critique, la politique culturelle ou l’enseignement et la recherche. Les lauréats reçoivent une somme de 40 000 francs chacun.

Dans le contexte des littératures suisses, Anna Felder, Luganaise d’Aarau, est une figure discrète, mais ô combien fascinante. Écrivaine érudite qui n’aime pas faire montre de sa culture, Anna Felder a construit, à partir de son célèbre premier livre, Tra dove piove e non piove (1972), une œuvre admirable par sa cohérence et son originalité. Aussi variés soient-ils dans leur forme et leur genre, ses ouvrages — romans, récits, pièces de théâtre, pièces radiophoniques, essais — portent une signature immédiatement reconnaissable et se caractérisent par ce style qui a pu faire penser à différents modèles, mais ne ressemble en réalité à nul autre.

Décerné à Yla Margrit von Dach, le prix de traduction récompense une traductrice qui a entièrement voué sa vie à l’écriture depuis qu’elle a achevé sa formation. Après avoir fait du journalisme, elle est reconnue comme auteure en 1982. Mais elle fait rapidement de la traduction littéraire son principal domaine d’activité. Jusqu’à aujourd’hui, elle a traduit de français en allemand de nombreux romans, plusieurs pièces de théâtre, des recueils de poésie, ainsi que des ouvrages techniques.

Les 7 lauréats des prix de littérature sont les suivants :

Fabiano Alborghetti

Dumenic Andry

Michael Fehr

Baptiste Gaillard

Yael Inokai

Friederike Kretzen

Jérôme Meizoz