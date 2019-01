Anna Karénine, de Tolstoï, bientôt adapté en série pour ados

La société américaine de distribution Entertainment One a acquis les droits télévisés du prochain roman young adult de Jenny Lee intitulée Anna K, une adaptation du célèbre ouvrage de Tolstoï, Anna Karénine, publié en 1877 en feuilleton dans le Messager russe.





Encore en cours d'écriture, le nouveau roman de Jenny Lee, Anna K, dont la publication est prévue pour 2020 aux éditions Flatiron Books, présente une Anna Karénine moderne pour s'adapter au mieux à une série hollywoodienne pour adolescents. Les droits de diffusion de la série produite en collaboration par Drew Comings et Scooter Braun, ont été acquis par Entertainment One.



La Anna de Tolstoï, mère russe d'un jeune garçon et femme d'Alexis Karénine, risque donc de se voir rajeunir au cours des prochaines années... L'auteure d'Elvis and the Underdogs nous propose en effet de suivre Anna, une jeune « it-girl » américano-coréenne, soumise à un dilemme entre son petit ami parfait, apprécié de son entourage, et le mec qui pourrait bien être son seul véritable amour.



Une retranscription contemporaine qui situe le chef-d’œuvre de Tolstoï désormais entre Gossip Girl, 13 Reasons Why ou encore Crazy Rich Asians...





Jenny Lee est auteure et scénariste pour la télévision, elle travaille en parallèle sur la prochaine saison de la série Boomerang.

Via Deadline