Anne Coldefy-Faucard reçoit le Prix russophonie 2020

Agrégée, Docteur ès-lettres, Anne Coldefy-Faucard a enseigné la littérature russe et la traduction littéraire à l’université de Paris IV — Sorbonne. Le prix a été remis lors des Journées du livre russe.



Traductrice, elle fonde en 1993, les éditions de L’Inventaire qui publient Ivan Chmeliov, G. Khokhlov, P. Vita-Finzi, Charles de Beaumont, Chevalier d’Eon, Natalia Jouravliova et plus récemment Vladimir Sorokine. Elle dirige, avec Luba Jurgenson, la collection « Poustiaki » aux éditions Verdier et coordonne le comité de lecture franco-russe du projet Bibliothèque Russe lancé en 2018.



Anne Coldefy-Faucard est l’auteure d’une soixantaine de traductions, dont Vie et Destin de Vassili Grossman (avec Alexis Berelowitch), l’intégrale de la Correspondance de Dostoïevski (3 volumes avec Jacques Catteau) et plusieurs volumes de La Roue rouge d’Alexandre Soljénitsyne (avec Geneviève et José Johannet) pour lequel elle a reçu le prix Read Russia.



C’est la deuxième fois, après Sophie Benech et les éditions Interférences, que le jury attribue le prix à une traductrice qui est à la fois l’éditrice.



Managara est le troisième opus de Vladimir Sorokine traduit par Anne Coldefy-Faucard. Il s’agit d’une dystopie terrifiante où les individus se voient implanter des puces, et où la littérature se limite désormais à faire la fortune de jeunes entrepreneurs qui servent des viandes grillées... au feu des pages de grands classiques.